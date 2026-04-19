Trampov izaslanik održao govor u Donjoj Gradini: "Istina se ne može iskriviti, ni o onome što se u BiH dogodilo '90-tih"

Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun danas je u Donjoj Gradini održao govor na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Kaplun je u svom obraćanju podsjetio na riječi Eli Vizele (Elie Wiesel), jednog od najpoznatijih preživjelih Holokausta i dobitnika Nobelove nagrade za mir.

- Poznavao sam Elija dugo i dugo sam s njim sarađivao. On me naučio šta zaista znači slušati svaki vapaj i čuvati sjećanje. Elie je posjedovao moralnu hrabrost i iz onoga što je preživio u Aušvicu naučio je da kada kažemo 'nikada više', to nije samo slogan, već i poziv na djelovanje. Zato je govorio o aparthejdu u Južnoafričkoj Republici, genocidu u Ruandi i, da, o zločinima koji su se dogodili ovdje u Bosni i Hercegovini devedesetih godina prošlog vijeka. Svaki zločin je zločin. Svaki zločin posmatra se kao odvojen čin, kao nešto što je učinjeno da bi se ubijale desetine hiljada, pa i milioni ljudi - rekao je Kaplun.

On nije direktno spomenuo genocid u Srebrenici, ali je govorio o zločinima koji su se dogodili tokom devedesetih godina u Bosni i Hercegovini, na koje je, kako je naveo, upozoravao i Eli Vizel.

- Danas čujemo vapaje koji odjekuju iz ove zemlje. Ne samo iz Jasenovca, nego i od žrtava svih zločina koji su se dogodili širom ove zemlje i dalje. Ipak, neki i dalje iskrivljuju istinu o tome šta se dogodilo ovdje četrdesetih godina ili poriču ono što se dogodilo devedesetih. Istina se ne može iskriviti - rekao je.

- Bilo da se radi o poricanju Holokausta ili bilo kojeg genocida ili zločina, svaki pokušaj iskrivljavanja historijskih činjenica uvreda je za žrtve Jasenovca i uvreda za žrtve svakog zločina. Zato su predsjednik Tramp i sekretar Rubio bili jasni kada su rekli – ne može biti kompromisa sa zlom i ne može se trgovati istinom i žrtvama Holokausta - zaključio je Kaplun.