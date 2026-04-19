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JAVLJA EMSC

Zemljotres jačine 3 stepena pogodio šire područje Sarajeva

Epicentar je bio dva kilometra od Pala

Zemljotres u BiH. EMSC

M. Až.

19.4.2026

Zemljotres jačine tri stepena po Rihterovoj skali pogodio je šire područje Sarajeva. Epicentar je bio dva kilometra od Pala.

Prema podacima Evropskog seizmološkog centra (EMSC), potres je registrovan na dubini od pet kilometara.

Epicentar je zabilježen 16 kilometara istočno od glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Građani su na platformi EMSC opisivali potres riječima:

"Dobro je zatreslo, kratko", "Zatreslo je dobro", "Bistrik, Stari Grad, dobro se osjetilo, kao da neko udara u bubnjeve, više uzastopnih udara, u talasima, iz pravca Vijećnice prema Trebeviću", "Trajalo je oko tri sekunde, dobro je zatreslo", "Zatreslo je naglo".

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.

# ZEMLJOTRES
# SARAJEVO
# BIH
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