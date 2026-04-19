Cvijanović uputila telegram saučešća Trampu nakon masakra u Luizijani

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je 19. aprila telegram saučešća predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu (Donald Trump) i američkom narodu povodom masovne pucnjave u saveznoj državi Luizijana, u kojoj je, prema prvim informacijama, ubijeno osmoro djece.

- S velikom tugom i nevjericom primila sam vijest o pucnjavi u Luizijani i tragičnom gubitku mladih života, među kojima je i jednogodišnje dijete. U ovim teškim trenucima za vas i vašu zemlju, primite izraze mog najdubljeg saučešća, dok roditeljima i porodicama stradalih upućujem riječi iskrenog saosjećanja - navela je Cvijanović u telegramu.

Ona je povrijeđenima poželjela brz i uspješan oporavak, a porodicama stradalih snagu i hrabrost da prebrode posljedice ovog brutalnog napada, saopšteno je iz Kabineta članice Predsjedništva BiH.

Prema navodima američkih medija, osmoro djece starosti od jedne do 14 godina ubijeno je u pucnjavi u Luizijani. Policija je potvrdila da su djeca među deset osoba koje su ranjene tokom porodičnog sukoba, te da se detalji istrage i dalje utvrđuju.