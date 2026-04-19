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ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Cvijanović uputila telegram saučešća Trampu nakon masakra u Luizijani

U ovim teškim trenucima za vas i vašu zemlju, primite izraze mog najdubljeg saučešća, poručila je

Željka Cvijanović. FENA

M. Až.

19.4.2026

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je 19. aprila telegram saučešća predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu (Donald Trump) i američkom narodu povodom masovne pucnjave u saveznoj državi Luizijana, u kojoj je, prema prvim informacijama, ubijeno osmoro djece.

- S velikom tugom i nevjericom primila sam vijest o pucnjavi u Luizijani i tragičnom gubitku mladih života, među kojima je i jednogodišnje dijete. U ovim teškim trenucima za vas i vašu zemlju, primite izraze mog najdubljeg saučešća, dok roditeljima i porodicama stradalih upućujem riječi iskrenog saosjećanja - navela je Cvijanović u telegramu.

Ona je povrijeđenima poželjela brz i uspješan oporavak, a porodicama stradalih snagu i hrabrost da prebrode posljedice ovog brutalnog napada, saopšteno je iz Kabineta članice Predsjedništva BiH.

Prema navodima američkih medija, osmoro djece starosti od jedne do 14 godina ubijeno je u pucnjavi u Luizijani. Policija je potvrdila da su djeca među deset osoba koje su ranjene tokom porodičnog sukoba, te da se detalji istrage i dalje utvrđuju.

# SAD
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# BIH
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