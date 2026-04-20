U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Ima li kraja divljanju cijena goriva

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Ima li kraja divljanju cijena goriva.
Sa situacijom na Bliskom istoku i izjavama zvačnika SAD i Irana mijenja se i stanje na svjetskim berzama, gdje je cijena barela nafte jučer iznosila gotovo 90 dolara.
Iako je zabilježen blagi pad u odnosu na početak mjeseca, kada se nafta kupovala i po 116 dolara po barelu, na benzinskim pumpama u BiH cijene nafte i benzina obaraju historijske rekorde.
Ćamil Duraković, potpredsjednik RS, za "Avaz" upozorava: Bošnjacima prijeti nestanak iz političkog života RS.
Užas u Brčkom, uhapšeno jedno lice. Osoba imala spolni odnos s djetetom mlađim od 15 godina.
Bh. vojnik rastura kik-boks scenu. Mesud Selimović za "Avaz" je govorio o svojim planovima.
Sarajevsko naselje kao Divlji zapad. Paljevine, požari i oštećenja vozila na Alipašinom Polju.
Institut visokog predstavnika "nužno zlo": Zatvaranje OHR-a u rukama bh. lidera.
Pritisle enormne kamate i cijene nekretnina, jedna plaća ide u ratu za stan.
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Mana dokumenta koja blokira državu: Najveća greška Dejtonskog sporazuma.
Ističe rok za dogovor, Tramp najavio uništenje svih mostova i elektrana u Iranu.
Dijete zadobilo povrede kod ambulante u Rudniku. Beba pala u šaht, Tužilaštvo otvorilo istragu.
Šaćir Ameti za "Avaz" je govorio o novitetima u karijeri.
Čitajte i o 29. kolu WWin lige Bosne i Hercegovine.
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