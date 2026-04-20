Promjena vremena: Oblačno s pljuskovima, krajem dana jače padavine

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U jutarnjim satima, na krajnjem jugu samo ponegdje može pasti malo kiše. Krajem dana i tokom noći, u cijeloj zemlji padavine će jačati.

Vjetar slab na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna oko 13 stepeni.

Nestabilno vrijeme, povećana naoblaka i povremene pljuskovite padavine, kod osjetljivih osoba uzrokovat će djelimično jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteopatske reakcije poput promjene raspoloženja, reumatskih bolova, dekoncentracije. Temperature neće oscilirati u velikim rasponima, što bi uz više svježine trebalo ublažiti negativne efekte promjene.