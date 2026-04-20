Stanje na putevima: Saobraća se po vlažnom kolovozu, mogući su odroni

U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a mogući su učestali odroni i savjetuje se opreznija vožnja. Na pojedinim dionicama u kotlinama, kao i preko planinskih prevoja, magla i niska oblačnost mjestimično smanjuju vidljivost.

Na mjestima gdje se izvode radovi, moguće je formiranje dužih kolona vozila u oba smjera, što produžava vrijeme putovanja. Mole se vozači da planiraju svoja putovanja u skladu sa stanjem na putevima, ali i da poštuju sve saobraćajne propise.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) putnička vozila do 3,5t saobraćaju jednom takom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog redovnog servisiranja tunela 1.mart na autocesti A-1 od danas zatvoren je smjer Lašva-Zenica, a vozila do završetka radova saobraćaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste. Za vrijeme radova vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Zbog izvođenja neophodnih radova na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog radova na sanaciji dilatacija na mostu na magistralnoj cesti M-17 Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina), saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima na sjeveru, sjeverozapadu i zapadu naše zemlje, ali zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.