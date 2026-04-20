Elda Hajrić vodi najteži životnu bitku i potrebna joj je pomoć dobrih ljudi

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Eldu Hajrić iz Sarajeva čija dijagnoza je rak jetre. Pozivom na broj 17007 donirate 2 KM. Broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.

Elda trenutno vodi najtežu životnu borbu. Boluje od uznapredovalog raka debelog crijeva koji se proširio na limfne čvorove, jajnike i jetru. Iza nje su brojne iscrpljujuće operacije, otvorena operacija stomaka, uklanjanje dijela debelog crijeva s tumorom, kao i potpuno uklanjanje maternice i jajnika.

Urađena je i operacija jetre, ali sve metastaze, nažalost, nisu uklonjene.

Jedina nada za nastavak liječenja je nova operacija u Sarajevu, uz ugradnju porta i imunoterapiju. Za ovu šansu za život potrebno je prikupiti 72.485,62 KM.

Elda i njen suprug nalaze se u izuzetno teškoj životnoj situaciji. Oboje su bez zaposlenja, a suprug se i sam bori sa zdravstvenim problemima koji mu onemogućavaju rad. Kao da to nije dovoljno, Elda je već jednom prošla kroz nezamislivu patnju, preživjela je torture u logoru Kula u Lukavici. Danas ponovo vodi borbu, za vlastiti život.

Osim poziva na broj 17007, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/borba-za-eldin-zivot kao i uplatom na račune u nastavku.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Elda Hajrić

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Elda Hajrić

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Elda Hajrić

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Elda Hajrić

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Elda Hajrić