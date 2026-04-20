Elda Hajrić vodi najteži životnu bitku i potrebna joj je pomoć dobrih ljudi

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je apel za Eldu Hajrić iz Sarajeva čija dijagnoza je rak jetre. Pozivom na broj 17007 donirate 2 KM. Broj je jedinstven za sve telekom operatere u BiH.
Elda trenutno vodi najtežu životnu borbu. Boluje od uznapredovalog raka debelog crijeva koji se proširio na limfne čvorove, jajnike i jetru. Iza nje su brojne iscrpljujuće operacije, otvorena operacija stomaka, uklanjanje dijela debelog crijeva s tumorom, kao i potpuno uklanjanje maternice i jajnika.
Urađena je i operacija jetre, ali sve metastaze, nažalost, nisu uklonjene.
Jedina nada za nastavak liječenja je nova operacija u Sarajevu, uz ugradnju porta i imunoterapiju. Za ovu šansu za život potrebno je prikupiti 72.485,62 KM.
Elda i njen suprug nalaze se u izuzetno teškoj životnoj situaciji. Oboje su bez zaposlenja, a suprug se i sam bori sa zdravstvenim problemima koji mu onemogućavaju rad. Kao da to nije dovoljno, Elda je već jednom prošla kroz nezamislivu patnju, preživjela je torture u logoru Kula u Lukavici. Danas ponovo vodi borbu, za vlastiti život.
Osim poziva na broj 17007, donacije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/borba-za-eldin-zivot kao i uplatom na račune u nastavku.
RAČUNI ZA UPLATE
PayPal:
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje "Pomozi.ba", Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Elda Hajrić
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Elda Hajrić
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Elda Hajrić
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Elda Hajrić
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland Verwendungszweck: Elda Hajrić