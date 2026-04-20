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SARAJEVO

SNSD i HDZ srušili kvorum: Ništa od još jedne sjednice Doma naroda PSBiH

Na ovoj sjednici su se trebale, između ostalog, razamtrati izmjene Zakona o akcizama po hitnom postupku

Dom naroda PSBiH. Avaz

S. S.

20.4.2026

Delegati SNSD-a i HDZ-a BiH nisu se pojavili na današnjoj sjednici Doma naroda PSBiH, pa je propalo održavanje sjednice zbog nedostatka kvoruma.

Na ovoj sjednici su se trebale, između ostalog, razamtrati izmjene Zakona o akcizama po hitnom postupku.

Cilj ovih izmjena je bio da se privremeno ukine ili smanji iznos akciza na gorivo, kako bi se omogućilo da građani imaju jeftinije gorivo.

Na današnjoj sjednici je prisustvovali devet delegata, što je bilo dovoljno za opću većinu, ali nije bilo većine u Klubu Srba i Klubu Hrvata, s obzirom da su odsutna bila po tri delegata.

Nakon ove, u 12:30 je zakazana i redovna sjednica Doma naroda PSBiH, a izvjesno je da ni ona neće biti održana.

# DOM NARODA PSBIH
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