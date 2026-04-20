Cerić pisao univerzitetu u SAD: Povucite pozivnicu i dodjelu nagrade Dodiku, on je osuđen i ne poštuje presude međunarodnih sudova

Mustafa ef. Cerić, bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH, pisao je upravi Univerziteta Džadsona i zatražio povlačenje pozivnice predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku za prisustvo na Forumu svjetskih lidera 2026. godine.

- Obraćam vam se kao alumnus Univerziteta u Chicagu, u duhu poštovanja prema akademskoj misiji, moralnoj odgovornosti i institucionalnom integritetu koje Univerzitet Džadson već dugo nastoji očuvati. Upravo u svjetlu tih principa, onih koji definiraju kredibilitet univerziteta kao mjesta istine, kritičkog promišljanja i etičkog liderstva, osjećam pravo i obavezu da formalno zatražim hitno povlačenje pozivnice upućene Miloradu Dodiku kao istaknutom govorniku na Forumu svjetskih lidera 2026. godine, kao i ukidanje planirane nagrade za liderstvo i odbranu demokracije.

Odluka da se gospodin Dodik ugosti i nagradi otvara ozbiljna moralna, pravna i civilizacijska pitanja. Prvo, gospodin Dodik je osuđen od strane Suda Bosne i Hercegovine zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika, što je rezultiralo kaznom zatvora i šestogodišnjom zabranom obavljanja javnih funkcija. Nakon pravosnažnosti ove presude, njegov mandat predsjednika Republike Srpske je prestao. Takav pravni status u osnovi je nespojiv s vrijednostima zakonitog upravljanja i odgovornosti koje su visokoobrazovne institucije dužne afirmisati.