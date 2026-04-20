Cerić pisao univerzitetu u SAD: Povucite pozivnicu i dodjelu nagrade Dodiku, on je osuđen i ne poštuje presude međunarodnih sudova

Mustafa ef. Cerić, bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH, pisao je upravi Univerziteta Džadsona i zatražio povlačenje pozivnice predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku za prisustvo na Forumu svjetskih lidera 2026. godine.
- Obraćam vam se kao alumnus Univerziteta u Chicagu, u duhu poštovanja prema akademskoj misiji, moralnoj odgovornosti i institucionalnom integritetu koje Univerzitet Džadson već dugo nastoji očuvati. Upravo u svjetlu tih principa, onih koji definiraju kredibilitet univerziteta kao mjesta istine, kritičkog promišljanja i etičkog liderstva, osjećam pravo i obavezu da formalno zatražim hitno povlačenje pozivnice upućene Miloradu Dodiku kao istaknutom govorniku na Forumu svjetskih lidera 2026. godine, kao i ukidanje planirane nagrade za liderstvo i odbranu demokracije.
Odluka da se gospodin Dodik ugosti i nagradi otvara ozbiljna moralna, pravna i civilizacijska pitanja. Prvo, gospodin Dodik je osuđen od strane Suda Bosne i Hercegovine zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika, što je rezultiralo kaznom zatvora i šestogodišnjom zabranom obavljanja javnih funkcija. Nakon pravosnažnosti ove presude, njegov mandat predsjednika Republike Srpske je prestao. Takav pravni status u osnovi je nespojiv s vrijednostima zakonitog upravljanja i odgovornosti koje su visokoobrazovne institucije dužne afirmisati.
Drugo, gospodin Dodik uporno i javno negira genocid počinjen u Srebrenici, unatoč konačnim i obavezujućim presudama međunarodnih sudova. Takav stav je u direktnoj suprotnosti s Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija A/RES/78/282, koja naglašava globalnu obavezu očuvanja sjećanja na žrtve i aktivne borbe protiv negiranja i iskrivljavanja utvrđenih činjenica. Negiranje genocida nije pitanje mišljenja; to je poricanje istine, pravde i dostojanstva žrtava, te kao takvo ne smije dobiti legitimitet na akademskoj platformi.
Treće, gospodin Dodik kontinuirano zagovara secesionističke politike koje dovode u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, potkopavajući ustavni poredak i međunarodni pravni okvir koji osigurava mir i stabilnost. Ovi stavovi su u direktnoj suprotnosti s principima demokratskog suživota i poštovanja međunarodnih normi koje vaša institucija nastoji promovisati. Nastaviti s ovom pozivnicom, a dodatno i dodijeliti nagradu za liderstvo u odbrani demokracije, značilo bi riskirati slanje poruke institucionalne podrške postupcima i stavovima koji su u suprotnosti s idealima koje ovaj forum navodno hvali i slavi.
Uzimajući u obzir navedeno, uz dužno poštovanje ali odlučno, preporučujem da Univerzitet Džadson: povuče pozivnicu upućenu gospodinu Dodiku; ukine planiranu nagradu za njegovo liderstvo; javno potvrdi svoju posvećenost demokratskim principima, ljudskim pravima i poštovanju međunarodnog prava.
Takav korak ne bi predstavljao ograničavanje dijaloga, već principijelnu potvrdu da akademske institucije ne smiju legitimizirati negiranje utvrđenih zločina, urušavanje pravne odgovornosti niti podrivanje demokratskog poretka.
Univerziteti imaju jedinstveno mjesto u društvu kao čuvari istine i savjesti. Odluke ove vrste nadilaze jedan događaj; one govore o etičkom kompasu same institucije. Vjerujem da će Univerzitet Džadson postupiti u skladu sa svojim najvišim vrijednostima i odgovornostima - naveo je Cerić u svom pismu.