Ćamil Duraković za "Avaz": Bošnjacima prijeti nestanak iz političkog života RS

U skladu s odredbom Izbornog zakona BiH po kojoj Opći izbori 2026. moraju biti raspisani 150 dana prije njihovog održavanja 4. oktobra, preostalo je manje od mjesec prije nego što CIK BiH donese takvu odluku. Dok dvije koalicije, okupljene oko SNSD-a i SDS-a, pokušavaju zbiti redove, za sada nema potvrde da će probosanske stranke nastupiti zajedno na izborima u RS.

Gubimo poziciju

Naprotiv, nakon što su u februaru SDP, NiP, Naprijed i PDA preuranjeno potpisali koalicioni sporazum, prijeti rasipanje glasova i dodatno slabljenje političke pozicije Bošnjaka u ovom bh. entitetu.

- Poznavajući pojedince iz SDP-a i SDA, znam da neki ljudi razgovaraju o jednoj listi, ali još nije došlo do zvaničnog stava između njih. To su dvije ključne stranke koje ne bi trebale kalkulisati kada je riječ o zajedničkom nastupu, jer ovo više nije stvar politike, nego pitanje shvatanja da će, ako ne nastupe zajedno, Bošnjaci biti marginalizirani do te mjere da u političkom smislu nećemo postojati. Posebno kad je riječ o kompenzacijskoj listi za državni nivo, koju možemo imati samo zajedničkim nastupom svih probosanskih stranaka. U suprotnom, direktno gubimo poziciju u Državnom parlamentu iz RS – kazao je za „Avaz“ potpredsjednik RS Ćamil Duraković.

Utrka s dvije koalicije, upozorava, za posljedicu bi mogla imati i da u NSRS Bošnjaci ne dobiju nijedan direktan mandat, već će se oni popunjavati s kompenzacijske liste.

- A tu nam prijeti da Bošnjaci s SNSD-ove, SNS-ove i s drugih listi srpskih stranaka, zauzmu četiri pozicije u NSRS, koje su Ustavom zagarantovane. Time rizikujemo da izgubimo Vijeće naroda, ionako krhak mehanizam zaštite naših vitalnih nacionalnih prava. Dakle, ovo više nije stvar politike, sujete pojedinca ili bilo koje stranke, već pitanje opstanka u političkom životu RS, a time dovodimo u pitanje i državu – naglašava Duraković.

Velika odgovornost

Poručuje da više nije bitno ko je prvi inicirao razgovore i formiranje blokova.

- Bilo je perioda kad je SDA pokretala, pa smo se svi oko toga okupljali, nekad su to radile nevladine organizacije... Ostavimo sujete po strani. Stvar je još otvorena, a sad su to kalkulacije – ko je prvi, ko je drugi, jači ili slabiji, veći ili manji. Nije vrijeme za to. Ako smo politički zreli tu ne bi smjelo biti kalkulacija. Ovo je matematika, gubimo ako ne budu zajedno i nose ogromnu odgovornost ovog vremena – kaže potpredsjednik RS Ćamil Duraković.