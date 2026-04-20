Alija Tabaković za "Avaz" o inicijativi Vlade RS: Potvrda kontinuiteta borbe za ostvarenje ratnih ciljeva Karadžića i Mladića

Najava Vlade RS da će pokrenuti proceduru ukidanja zakonskih odredbi o zabrani negiranja genocida, ratnih zločina i veličanja ratnih zločinaca, potvrda je kontinuiteta borbe za ostvarenje ratnih ciljeva Radovana Karadžića i Ratka Mladića, kompletnog rukovodstva, vojske i policije RS, koji su presuđeni za genocid. Ovo je za “Avaz” izjavio predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS, Alija Tabaković, komentirajući najave iz entitetske vlade da će inicirati izmjene Krivičnog zakona BiH, s ciljem ukidanja odredbi po kojima se poricanje, opravdavanje, umanjivanje zločina genocida, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, kao i veličanje osoba osuđenih pravosnažnom presudom za ovakve zločine, smatra krivičnim djelom.

- Posljednja faza genocida je negiranje genocida. Nije to ništa drugo nego nastavak započete priče iz ciljeva SANU-a. Svakako bi to bio i antidržavni zakon, budući da je zabrana negiranja genocida tretirana Krivičnim zakonom BiH, ali ima i druga strana, koja se može pročitati između redova. Dok Vlada i NSRS usvajaju rezolucije o osudi genocida nad Srbima i Jevrejima u Drugom svjetskom ratu od strane NDH, istovremeno se šalje poruka – mi ćemo podržavati zločin genocida nad jednima, a osuđivati genocid i zločine nad našim narodom. To je njihova neprincipijelnost i nastavak dugotrajne podrške lika i djela ratnih zločinaca u njihovoj nakani da i buduće generacije mogu očekivati scenarije slične onom iz 90-tih godina – ističe Tabaković.