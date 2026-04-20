Murat Tahirović za "Avaz" o najavama ukidanja zabrane negiranja genocida: Predizborna ujdurma kojom vlasti u RS nastoje sačuvati pozicije

Radi se o još jednom pokušaju spašavanja narativa na kojem aktuelna vlast u RS obitava punih 20 godina, izjavio je za “Avaz” Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, komentirajući najave Vlade RS da će inicirati izmjene Krivičnog zakona BiH i ukidanje zabrane negiranja genocida i ratnih zločina, te veličanja ratnih zločinaca.

- Od 2006. godine kontinuirano se negiraju zločini, genocid, vrijeđaju žrtve i veličaju ratni zločinci. To je narativ koji su stvorili i pokušavaju opstati na njemu, a ovo je još jedna predizborna ujdurma u kojoj vlasti RS pokušavaju očuvati pozicije koje imaju. Naravno, što se tiče samog zakona, on će ostati onakav kakav je i donesen. Meni se, čak, dopada ideja da se u Parlamentu BiH raspravlja o toj temi i da Parlament BiH konačno, kroz jednu ozbiljnu raspravu, prihvati odluku koju je donio bivši visoki predstavnik, gospodin Incko – kaže Tahirović za "Avaz".