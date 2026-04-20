HDZ i SNSD drugi put u istom danu blokirali održavanje sjednice Doma naroda PSBiH

Delegati HDZ-a i SNSD-a ponovo su blokirali rad Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, ovog puta na redovnoj sjednici.

Nakon što se nisu pojavili ni na hitnoj sjednici, po tri delegata iz ove dvije stranke ponovo nisu došla na zasjedanje, čime je onemogućen rad ovog zakonodavnog tijela.

Ovakva blokada traje već mjesecima, a zbog nje su na čekanju brojni zakoni, uključujući i one koji se odnose na početak pregovora BiH s Evropskom unijom.

Među tačkama o kojima se trebalo raspravljati, nalazi se i prijedlog izmjena Zakona o akcizama, koji bi omogućio privremeno ukidanje ovog nameta i potencijalno smanjenje cijena goriva, kao i druga rješenja koja direktno utiču na građane BiH.