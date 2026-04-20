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ZBOG NELOGIČNOSTI

UIO kreće u pojačane kontrole vezano za izgradnju i prodaju stanova

Fokus na PDV i promet nekretnina iznad zakonskog praga

Sarajevo. Avaz

I. Š.

20.4.2026

Uprava za indirektno oporezivanje BiH najavila je pojačane kontrole u 2026. godini, koje će biti usmjerene na obveznike iz građevinskog sektora, posebno one koji se bave izgradnjom i prodajom stambenih i poslovnih objekata.

Iz UIO navode da su analize pokazale određene nelogičnosti u ovom sektoru. Utvrđeno je da postoje lica koja grade i prodaju stanove i poslovne prostore, a ostvaruju promet veći od zakonskog praga za PDV registraciju, ali nisu prijavljena u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza niti su podnijela zahtjev za registraciju.

Također je uočeno da kod registrovanih PDV obveznika postoji rizik neprijavljivanja stvarnog prometa prilikom prodaje nekretnina za koje su već izdate građevinske i upotrebne dozvole.

Iz UIO su pozvali sva lica koja nisu registrovana za PDV, a ostvaruju promet veći od 100.000 KM godišnje, da podnesu zahtjev za registraciju.

Također je upućen apel svim obveznicima iz ove oblasti da ponovo provjere svoje ranije PDV prijave i isprave eventualne greške, te po potrebi podnesu izmijenjene prijave kako bi ispunili zakonske obaveze.

# UIO BIH
# UIO
# NEKRETNINE
# BIH
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