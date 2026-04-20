Nova Željezara Zenica obustavlja proizvodnju čelika, Uzunović: Stubove odbrane domovine su prodali kontroverznim partnerima vlasti u RS

Iz Nove Željezare Zenica obavijestili su o obustavi rada pogona i postrojenja integralne proizvodnje čelika.

Kako navode, planirano je da aktivnosti započnu u srijedu u sedam sati obustavom rada pogona i postrojenja Aglomeracije, a potom i obustavom rada visoke peći početkom druge smjene u 15 sati.

U četvrtak, 23. aprila u 7 sati, se očekuje da bude isporučen posljednji kazan za Čeličanu. Čeličana će nastaviti s radom do završetka proizvodnje čelika i gredica, što se očekuje do ponoći istog dana, čime se obustavlja dio integralne proizvodnje čelika.

Zastupnik SBB-a iz Zenice Kenan Uzunović, koji je jedini u Parlamentu FBiH upozoravao na ovu kupovinu, rekao je za "Avaz" da je poražavajuća činjenica da smo za tako malo novca omogućili kontroverznim partnerima vlasti RS da upravljaju sudbinom 1200 radnika Nove Željezare, koja je, kako kaže, došla u Zenici samo da ugasi metalsku industriju.

- Pavlović nije došao u Zenicu sa iskrenim namjerama što pokazuje od samog početka, pokušavajući na silu provesti svoje namjere i prijetnjom prvo zatvaranjem grijanja, a onda i otpuštanja radnika iz Željezare. Volio bih da neke informacije koje paušalno dobijamo budu netačne, poput informacije da je Pavgord preko Nove Željezare već “izvukao” 55 miliona KM, što je skoro 3 puta više od onoga što je izdvojio za kupovinu enormno velikog zemljišta i proizvodnih hala u Zenici i Prijedoru od ArcelorMittala - rekao je Uzunović.

Dodao je i da se nada da nije tačna informacija da je postrojenje Kovačnice, koja je u vrijeme ratnog perioda bila stub odbrane naše domovine prebačeno u RS, jer bi to bila najveća zloupotreba za koju bi neko morao da odgovara.

- Nadam se da će, ukoliko su ove informacije i dijelom tačne, Vlada FBiH tražiti odgovornost čelnih ljudi Nove Željezare, i da će nešto konkretno poduzeti da ih zaustavi, jer i ja lično, kao neko ko je podržao ovu Vladu prilikom imenovanja, ne želim ostati upamćen kao neko u čijem mandatu smo stubove odbrane naše domovine prodavali kontroverznim biznismenima i partnerima vlasti u Republici Srpskoj - zaključio je Uzunović.