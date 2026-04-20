SDA zaratila s DF-om: Krenuli ste u preuranjenu kampanju, izmišljate događaje koji se nisu desili

DF je krenuo u preuranjenu kampanju plasirajući neistine o SDA i izmišljajući događaje koji se nisu desili. Fulili su i metu i temu, navodi se u saopćenju SDA.

Oni su odgovorili na prozivke DF-a da osobe bliske SDA donose odluke ili vode pregovore s drugim strankama o Izbornom zakonu.

- SDA ima aktivne organe stranke, i samo ti organi, a ne bilo kakvi „neformalni krugovi“ ili „osobe bliske SDA“ kako to imputira DF, donose odluke ili vode pregovore s drugim strankama o Izbornom zakonu. Takvih razgovora u ime SDA nema, i mimo njenih organa niko ih ne može voditi." Ako DF zaista ima informacije da neki „neformalni krugovi“ vode razgovore o Izbornom zakonu, onda su ti „krugovi“,a ne SDA, adresa za njihovu reakciju - navode.

U DF-u vrlo dobro znaju stav SDA o izmjenama Izbornog zakona. Taj stav, kojim se čuva, uz ostalo, i građanski princip, tokom Neumskih pregovora je odlučno odbranio predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

- Uradio je to sam, bez podrške ljevičarskih stranaka, unatoč ogromnim pritiscima međunarodnih posrednika. SDA je zbog takvog stava trpila i trpi posljedice, pa je uz kažnjavanje njenih kadrova „crnim listama“ i montiranim sudskim procesima, na kraju suspenzijom Ustava odstranjena iz vlasti.Ljevičarske stranke, koje se zaklinju u građanski princip, za to vrijeme su borbu SDA za Izborni zakon posmatrale „s tribina“ , lažno moralisale i plašile javnost tobožnjim „izdajama“. Zbog toga su bilo kakve optužbe na račun SDA na ovu temu krajnje licemjerne - stoji u reakciji.

Umjesto besmislenih prozivki, navode, uputnije bi bilo da DF patriotskom dijelu bh. javnosti pojasni razloge upornog i bahatog odbijanja ulaska u predizbornu koaliciju sa SDA i drugim bliskim strankama na platformi suprotstavljanja katastrofalnim politikama Trojke.

- Da je takva saradnja uspostavljena, ne bi bilo prostora ni za plasiranje izmišljotina o bilo kakvim „neformalnim krugovima“. Na prvom mjestu, DF bi trebalo da pojasni zbog čega, i za čiji interes odbija i nužno potrebni zajednički nastup u entitetu RS - navode.