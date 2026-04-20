Mijatović poručio SDA i DF-u: Sjašite s mene, ne želim biti dio političkog blata

Vojin Mijatović, jedan od čelnika SDP-a BiH i potpredsjednik Vlade FBiH, oglasio se nakon, kako tvrdi, učestalih prozivki na političkoj sceni.

Njegovu objavu prenijela je i press služba SDP-a, a u njoj navodi da se posljednjih šest mjeseci nije oglašavao o dnevnoj politici, koju opisuje kao "hiperprodukciju političkog smeća“.

Ipak, ističe da njegovo ime gotovo svakodnevno spominju politički akteri.

- Posljednjih 6 mjeseci zaista se ne oglašavam povodom dnevno-političkog smeća, čija je hiperprodukcija u uzlaznoj putanji. Međutim, interesantno je da razni kerberi na političkoj sceni na dnevnoj bazi barem jednom stavljaju moje ime u usta i to u kontinuitetu - naveo je Mijatović.

Dodao je da posljednje "bračna svađa između SDA i DF-a ne može proći bez njegovog imena".

- Tragikomično je da DF stavlja moje ime u usta kada pričaju o političkom djelovanju u entitetu RS, a da pri tome nemaju ni poštansko sanduče u istom entitetu, a kamoli jednu formiranu organizaciju makar sa dva člana. Ja sam odlučio prije 6 mjeseci da ne želim biti više dio dnevnopolitičkog blata i ostajem pri tome. Ja jesam javna ličnost zbog funkcije koju obnašam, ali nisam javno dobro da me svaka budala koja se kune u BiH jaše radi dva lajka na društvenim mrežama. Tako da samo nastavite, nemam problem, samo malo sjašite sa mene, jašite se međusobno, imate vi svi vaših talova i faktura dovoljno, bez Vojina Mijatovića - istakao je.