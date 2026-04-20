Na berzama blagi pad, u BiH cijene na maksimumu: Ima li kraja divljanju cijena goriva

Sa situacijom na Bliskom istoku i izjavama zvaničnika SAD i Irana mijenja se i stanje na svjetskim berzama, gdje je cijena barela nafte jučer iznosila gotovo 90 dolara.
Više novca
Iako je zabilježen blagi pad u odnosu na početak mjeseca, kada se nafta kupovala i po 116 dolara po barelu, na benzinskim pumpama u BiH cijene nafte i benzina obaraju historijske rekorde. Litar dizela jučer je koštao 3,49–3,80, a benzina 2,84–3,10 KM.
Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača „Reakcija“ iz Banje Luke Dušan Srdić kaže da, za razliku od pada cijena, poskupljenja nikad ne čekamo dugo, posebno kada je riječ o gorivu i transportu.
- Pad cijena ide sporije, jer se tržište 'oporavlja' postepeno, a trgovci i proizvođači prvo pokušavaju amortizovati prethodne gubitke ili zadržati marže. Trenutna kriza itekako pogađa građane. Sindikalna potrošačka korpa (podaci Saveza sindikata RS, op.a.) porasla je s 2692,42 KM u februaru prošle na 2857,75 KM u februaru ove godine, što je rast od oko 6 posto. To znači da građani za isti nivo života danas moraju izdvojiti više novca nego prije godinu dana – kaže Srdić.
Trendovi su isti, ali podaci SSS BiH nešto drugačiji. Za mjesečnu potrošačku korpu četveročlane porodice u martu 2025. bilo je potrebno 3.166,30, dok je u martu ove godine isti sadržaj koštao 3.335,50 KM. Dok građani sve teže žive, vlasti u periodu još jedne velike ekonomske krize ponovo padaju na ispitu.
- Već je poznato da najveći postotak ljudi na vlasti vodi računa samo o sebi i svom statusu, a čisto formalno, deklarativno o onome ko ga je izabrao i postavio na to mjesto. Kod nas, čim se nešto mrdne i čim ima bilo kakvog razloga, cijene rastu. Uzmite naftne derivate, još nisu potrošeni oni koji su nabavljeni prije nekoliko mjeseci, a svaki se dan ide na povećanje cijene – kaže ekonomski stručnjak Berislav Kutle.
Minimalna primanja
Kutle očekuje rast inflacije narednih mjeseci.
- Sve posljedice snosi narod, posebno oni s minimalnim primanjima i penzijama, bolesni... Svi mi nosimo posljedice, a veliki uživaju. Oni zarađuju sa svakom promjenom. I kad cijena nafte raste, i kad pada, jer kupuje je kad pada, a prodaje kad raste. Za to vrijeme narod gine ili ne može kraj s krajem sastaviti – ističe Kutle.
Sposobni, a pokvareni
Zašto olakšanje uvijek kasni, dok poskupljenja imamo preko noći, pitali smo magistra međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa i eksperta s više od 40 godina iskustva u bankarskom sektoru.
- Pohlepa je to ljudi, a ona se ne može riješiti riječima, već regulativom. A za bolju regulativu nam trebaju pravi ljudi na vrhu, oni koji vode računa o ljudima i kojima je interes činiti dobro. I zbog sebe. Kada to nije slučaj, onda to izgleda ovako i to će trajati sve dok za premijere i ministre dolaze samo sposobni a pokvareni ili nesposobni ljudi. Ni jedni, ni drugi ne mogu nam napraviti bolje sutra – ističe Kutle.