Na berzama blagi pad, u BiH cijene na maksimumu: Ima li kraja divljanju cijena goriva

Sa situacijom na Bliskom istoku i izjavama zvaničnika SAD i Irana mijenja se i stanje na svjetskim berzama, gdje je cijena barela nafte jučer iznosila gotovo 90 dolara.

Više novca

Iako je zabilježen blagi pad u odnosu na početak mjeseca, kada se nafta kupovala i po 116 dolara po barelu, na benzinskim pumpama u BiH cijene nafte i benzina obaraju historijske rekorde. Litar dizela jučer je koštao 3,49–3,80, a benzina 2,84–3,10 KM.

Predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača „Reakcija“ iz Banje Luke Dušan Srdić kaže da, za razliku od pada cijena, poskupljenja nikad ne čekamo dugo, posebno kada je riječ o gorivu i transportu.

- Pad cijena ide sporije, jer se tržište 'oporavlja' postepeno, a trgovci i proizvođači prvo pokušavaju amortizovati prethodne gubitke ili zadržati marže. Trenutna kriza itekako pogađa građane. Sindikalna potrošačka korpa (podaci Saveza sindikata RS, op.a.) porasla je s 2692,42 KM u februaru prošle na 2857,75 KM u februaru ove godine, što je rast od oko 6 posto. To znači da građani za isti nivo života danas moraju izdvojiti više novca nego prije godinu dana – kaže Srdić.