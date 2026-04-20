Institut visokog predstavnika "nužno zlo": Zatvaranje OHR-a u rukama bh. lidera

Da bi BiH bila do kraja suverena u svakom segmentu, a OHR ugašen, građani moraju konačno izabrati lidere sposobne za kompromis bez posredovanja stranaca, lidere spremne da preuzmu odgovornost za odluke i fokusirane na integraciju, vladavinu prava i ukidanje etničkih blokada.

Postojanje Kancelarije visokog predstavnika (OHR) je godinama centralna tačka političkih sporenja u Bosni i Hercegovini. Jedni OHR vide kao nužan osigurač protiv secesionizma i institucionalnog kolapsa, a drugi ga sve glasnije kritikuju kao prepreku razvoju i punom suverenitetu BiH.

Nužno zlo

- OHR je postao nužno zlo, čija prednost leži u činjenici da se unutrašnje političke elite već 30 godina ne mogu dogovoriti oko suštinskih pitanja – ističe za „Dnevni avaz“ politički analitičar Mladen Bubonjić.

U polarizovanom društvu poput BiH, gdje uzroci sukoba još nisu sanirani, OHR je nametnuti suveren koji sprečava povratak u predratno stanje, dodaje on. Ističe da odluke OHR-a nisu plod volje građana ili domaćih predstavnika, pa se doživljavaju kao nametnute, bez obzira na namjeru.

U takvom ambijentu, svaka odluka OHR-a se nužno percipira kao pogodovanje jednoj strani na štetu drugog, čime se umjesto integracije dodatno cementiraju etničke podjele i stvara otpor, navodi Bubonjić. Uprkos tome, on smatra da je zatvaranje OHR-a nemoguće u trenutnim okolnostima.

- Prvenstveno jer se domaće politike nisu pomjerile mnogo od uzroka sukoba prema traženju dogovora za rješavanje unutrašnjih problema – objašnjava on.

Slabljenje konsenzusa

U vrijeme međunarodnih turbulencija OHR je i dalje nužan da spriječi nefunkcionalnost domaćih institucija, smatra i politički analitičar Adnan Huskić. Ističe da je OHR u velikoj mjeri izgubio prvobitnu svrhu i jasnoću djelovanja, upravo zbog slabljenja konsenzusa u samoj međunarodnoj zajednici.

- To narušava funkcionalnost OHR-a, pa je sazrelo vrijeme za ozbiljne razgovore o njegovom konačnom odlasku, iako je njegovo prisustvo trenutno još nužno. Elegantno zatvaranje ove kancelarije mora postati prioritetno pitanje, o kojem domaći akteri trebaju povesti ozbiljne razgovore – navodi on.

Uslovi zatvaranja

Da bi OHR bio zatvoren, međunarodno Vijeće za implementaciju mira (PIC) je postavilo jasne ciljeve, među kojima su održivo rješenje pitanja državne imovine, vojne imovine, primjena konačne odluke za Brčko distrikt, učvršćivanje vladavine prava. Do tada, BiH će ostati protektorat, a OHR simbol nesposobnosti bh. društva da sazrije i preuzme sudbinu zemlje u svoje ruke.

PRIJE zatvaranja OHR-a, nužno je uspostaviti domaće institucionalne mehanizme za sprečavanje blokada i osipanja države, nakon odlaska međunarodnog tutora, kaže Huskić