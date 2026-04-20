Bogić Bogićević zadobio povrede prilikom pada: Stanje mu kompliciraju zdravstveni problemi od ranije

Nekadašnji član Predsjedništva SFRJ i političar koji je imao ključnu ulogu u historiji savremene BiH, Bogić Bogićević u teškom je stanju, nakon što je jutros hitno operiran u Općoj bolnici “Abdulah Nakaš” u Sarajevu.

Kako saznaje “Avaz”, Bogićević je zadobio teže povrede prilikom pada, ali njegovo zdravstveno stanje kompliciraju komorbiditeti, odnosno zdravstveni problemi koje ima od ranije.

Nakon operativnog zahvata smješten je u hirurškoj intenzivnoj njezi i u kritičnom je stanju. Iz Opće bolnice oglasit će se naknadno.