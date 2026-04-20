Odbrojavanje do oktobra i kadrovske kombinacije u RS: Ko će u trku za predsjednika RS i Predsjedništvo BiH?

Intenziviraju se pripreme, “vagaju” kandidati i njihove biografije, pokušavaju postići dogovori pred oktobarske Opće izbore u BiH. Zanimljiva politička bitka očekuje se u RS gdje će opozicione partije pokušati prekinuti dugogodišnju vladavinu SNSD-a i njegovih partnera. Zvaničnih potvrda još nema, ali kao potencijalni kandidati SNSD-a za predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH spominju se Savo Minić i Željka Cvijanović. Minić je u posljednjem medijskom istupu, ipak, kazao da on nije kandidat.

Organi stranke

Opozicione stranke postigle su dogovor o timu koji će raditi na zajedničkoj izbornoj platformi i saradnji izbornih štabova na kontroli izbornog procesa, dok se o kandidatima još razgovara. U fokusu je pozicija predsjednika RS, a kao najozbiljniji kandidat spominje se predsjednik SDS-a Branko Blanuša, iako takve ambicije ima i predsjednik PDP-a Draško Stanivuković.

- Ja imam odluku organa stranke, koja me je predložila za kandidata za predsjednika RS i ja tu odluku na svoju ruku ne mogu promijeniti. Ako bude neki drugi prijedlog, takvu odluku bi opet morali donijeti organi stranke. Oko kandidatura za člana Predsjedništva BiH nije bilo nekih razgovora, osim što je Nebojša Vukanović izrazio svoj stav da bi on htio da bude kandidat. Ali još uvijek se o svim kandidaturama razgovara, još ništa nije dogovoreno, ali ambijent nije loš, nema isključivosti i atmosfera je bolja nego u prethodnim izbornim ciklusima – kaže za „Avaz“ predsjednik SDS-a Branko Blanuša.

Svi za stolom

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić smatra da opozicione stranke samo sa zajedničkom platformom i sa zajedničkim kandidatima mogu pobijediti.

- Ako nismo svi za stolom šanse se umanjuju ili svode na nulu. Spremni smo preći preko nekih stvari koje su izrečene na račun Narodnog fronta i mene lično zarad pobjede u oktobru. To nije interes naših stranaka, već naroda RS. Svako međusobno napadanje unutar opozicije samo puni naslove režimskih medija i igra u korist Milorada Dodika. Zato u tim raspravama ne učestvujemo, ma kako teško bilo istrpjeti neke uvrede – dodaje Trivić.

Crnadak: SNSD čini sve

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak uvjeren je da će zajednički nastup opozicije, koja će stati iza zajedničkog kandidata za predsjednika RS, donijeti pobjedu i promjene u RS.

- SNSD čini sve što mogu, većina tih napora je medijski nevidljiva, da spriječi nove izborne tehnologije, ali neće uspjeti u tome. Uz fer izbore i pošteno brojanje, razbit će se režim SNSD-a, što je očigledno i ako uzmete vanredne izbore i rezultat Branka Blanuše, kojem je pobjeda bukvalno oteta. Puls naroda i želja većine je da se dese stvarne promjene i da se okonča koruptivna vlast koja je zarobila institucije RS – ističe Crnadak, te dodaje da niko ne želi da bude viđen kao opstrukcija promjenama.