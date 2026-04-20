Zamjenik Lavrova sutra u Banjoj Luci, ruska "prijetnja" Briselu

U Banju Luku sutra stiže zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško, poznat po svojim oštrim porukama i kritikovanju Evropske unije.

Sastat će se sa zvaničnicima RS i očekuje se poslati proruske poruke iz Bosne i Hercegovine, na šta za sada nema reakcija vlasti BiH, posebno ministra vanjskih poslova BiH.

Gruško će prisustvovati i formuju na temu "trenutna geopolitička dešavanja u Evropi".

Njegova posjeta dolazi nedugo nakon izbornog poraza proruskog Viktora Orbana u Mađarskoj i poruka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića skupa s članicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i liderom SNSD-a Miloradom Dodikom o sigurnosnim "prijetnjama" Srbima u regionu.

Gruško je samo prije nekoliko dana izjavio da će Moskva odgovoriti na smanjenje ruskog diplomatskog prisustva u Evropskoj uniji.

- Politiku zvaničnog Brisela o smanjenju ruskog diplomatskog prisustva u EU smatramo diskriminacijom i direktnim kršenjem Bečke konvencije o diplomatskim odnosima - rekao je Gruško za RIA Novosti i naglasio da takvi postupci neće ostati bez odgovora.