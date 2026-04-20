Fasada se obrušila u prometnoj ulici, izbjegnuta tragedija

U Sarajevu je ponovo došlo do obrušavanja fasade na jednoj zgradi, ovaj put u Alipašinoj ulici na broju 11.

S obzirom na to da je riječ o izuzetno prometnoj saobraćajnici, prava je sreća što se fasada obrušila kada nije bilo prolaznika.

Zgrada s koje se obrušila fasada prošle godine proglašena je nacionalnim spomenikom, a ovih dana se o njoj snima i film.

Dok kantonalne vlasti odgovornost za održavanje fasada prebacuju na etažne vlasnike, građani sve više strahuju za vlastitu sigurnost prilikom svakodnevnog kretanja gradom.

Obrušavanje fasada u Sarajevu postalo je gotovo svakodnevna pojava, a u ranijim slučajevima, nažalost, bilo je i povrijeđenih osoba.