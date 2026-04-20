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PRIJELOM KUKA

Nijaz Skenderagić za “Avaz”: Bogićević je komunikativan i nije životno ugrožen, potrebni su mu mir i podrška

Njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik, Nijaz Skenderagić saopćio je posljednje informacije o njegovom zdravstvenom stanju

Skenderagić i Bogičević. Avaz/Anadolija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

20.4.2026

Nakon što je, prilikom pada, zadobio teže povrede, nekadašnji član Predsjedništva SFRJ, Bogić Bogićević operiran je u Općoj bolnici “Abdulah Nakaš” i smješten je u hirurškoj intenzivnoj njezi. Njegov dugogodišnji prijatelj i saradnik, Nijaz Skenderagić saopćio je posljednje informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

- Bogić Bogićević jeste slomio kuk i jutros je uspješno operisan. Trenutno je komunikativan i prema mojim informacijama nije životno ugrožen. Želja porodice i prijatelja je da ga se u ovom trenutku malo ostavi na miru. U ovom trenutku potrebni su mu mir i podrška. Izdržao je on i veće probleme u životu i sigurno će biti vrlo brzo na svojim nogama – kazao nam je Skenderagić.

# BOGIĆ BOGIĆEVIĆ
# NIJAZ SKENDERAGIĆ
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