Pritisle enormne kamate i cijene nekretnina: Jedna plaća ide u ratu za stan

Prema riječima direktora Udruženja banaka BiH Edisa Ražanice, građani koji su u mogućnosti sve češće daju veće vlastito učešće kako bi smanjili iznos kredita i mjesečnu ratu. Istovremeno, zbog rasta cijena nekretnina, primjetan je trend kupovine manjih stanova, posebno među mladima i porodicama koje nastoje zadržati rate na prihvatljivom nivou.

Cijene nekretnina u Sarajevu, ali i drugim većim gradovima u Bosni i Hercegovini, već godinama bilježe kontinuiran rast, dok je rješavanje stambenog pitanja za većinu građana postalo gotovo nemoguće bez kreditnog zaduženja. Ipak, uz visoke cijene i ekonomsku neizvjesnost, sve je upitnije koliko građana uopšte može dobiti stambeni kredit, ali i koliko njih može dugoročno izdržati mjesečne rate koje često dostižu visinu jedne prosječne plaće.

- Uzimajući u obzir prosječnu kvadraturu stanova koje građani najčešće kupuju, može se reći da se najčešći iznosi stambenih kredita trenutno kreću između 150.000 KM i 250.000 KM, dok kod većih porodičnih stanova ili novogradnje na atraktivnijim lokacijama ti iznosi mogu biti i veći – kazao je Ražanica za „Avaz“.

U odnosu na raniji period, kada su krediti češće bili kraći, sve više građana bira duže otplate kako bi smanjili mjesečno opterećenje i lakše ispunili uslove kreditne sposobnosti, objašnjava Ražanica, dodajući da se građani najčešće odlučuju za rok otplate od 20 do 25 godina.

- Na osnovu trenutnih prosječnih kamatnih stopa može se reći da se mjesečni anuiteti za stambene kredite trenutno najčešće kreću u rasponu od približno 600 KM pa do 1.500 KM, u zavisnosti od iznosa kredita i roka otplate – rekao je Ražanica.

Mjesečna rata

Primjera radi, za kredit od otprilike 120.000 KM mjesečna rata se najčešće kreće između 700 i 750 KM, dok za kredit od 150.000 KM rata obično iznosi između 800 i 900 KM. Kod kredita od 200.000 KM mjesečne obaveze najčešće se kreću oko 1.000 do 1.200 KM, dok kod većih kredita, poput 250.000 KM, rata može biti u rasponu od 1.200 do 1.500 KM, zavisno od konkretnih uslova.

Primjer kupovine stana

- Ukoliko se posmatra stan površine 60 kvadratnih metara, uz cijenu od približno 3.500 KM po kvadratnom metru, ukupna vrijednost nekretnine iznosila bi oko 210.000 KM. Ako pretpostavimo da se cijeli iznos finansira kreditom banke, uz kamatnu stopu od oko 3,7 posto i rok otplate od 25 godina, mjesečna rata za ovakav kredit iznosila bi približno oko 1.070 KM. Naravno, ovaj primjer je ilustrativan, a konkretni uslovi zavise od individualnog kreditnog profila klijenta, visine primanja, starosne dobi, dodatnih obaveza i ponude pojedinačne banke – objasnio je Ražanica.