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PROFESOR DŽENAN SKELIĆ

Član SDP-a iz Zenice: Glasat ću za Darijanu Filipović, njena pobjeda bi značila dolazak novog vremena za BiH

Kao Bošnjak, nije u redu da glasam za hrvatskog predstavnika u Predsjedništvu, niti sam to ikada učinio, no ovaj put ću načiniti iznimku, rekao je

Dženan Skelić. Facebook

S. S.

20.4.2026

Član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine iz Zenice, prof. dr. Dženan Skelić, na društvenim mrežama je objavio da će na oktobarskim izborima glasati za kandidatkinju HDZ-a za člana Predsjedništva BiH Darijanu Filipović. 

- Kao Bošnjak, nije u redu da glasam za hrvatskog predstavnika u Predsjedništvu, niti sam to ikada učinio, no ovaj put ću načiniti iznimku i glasati za Darijanu Filipović. Sretno Darijana - rekao je Skelić.

Dodao je da bi njena pobjeda značila napokon dolazak novog vremena za BiH.

# DŽENAN SKELIĆ
# DARIJANA FILIPOVIĆ
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