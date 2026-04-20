Član SDP-a iz Zenice: Glasat ću za Darijanu Filipović, njena pobjeda bi značila dolazak novog vremena za BiH

Član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine iz Zenice, prof. dr. Dženan Skelić, na društvenim mrežama je objavio da će na oktobarskim izborima glasati za kandidatkinju HDZ-a za člana Predsjedništva BiH Darijanu Filipović.

- Kao Bošnjak, nije u redu da glasam za hrvatskog predstavnika u Predsjedništvu, niti sam to ikada učinio, no ovaj put ću načiniti iznimku i glasati za Darijanu Filipović. Sretno Darijana - rekao je Skelić.

Dodao je da bi njena pobjeda značila napokon dolazak novog vremena za BiH.