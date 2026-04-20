KCUS: Izveden revolucionarni zahvat kojim se spašavaju životi pacijenata s plućnom embolijom

Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), na Klinici za radiologiju, uspješno je izvedena prva mehanička trombektomija kod pacijenta sa masivnom plućnom embolijom. Riječ je o minimalno invazivnoj proceduri kojom se iz plućnih arterija uklanjaju velike trombotske mase kod životno ugroženih pacijenata.

- Proceduru je izveo tim interventnih radiologa, dr. sci. med. Muris Bečirčić i dr. sci. med. Haris Kurić, savremenim endovaskularnim pristupom u liječenju ove teške i potencijalno smrtonosne bolesti. Pacijent je nakon procedure tri dana bio hospitalizovan u jedinici intenzivne njege, nakon čega je, u stabilnom stanju, premješten na odjel bez potrebe za kiseoničkom potporom - saopšteno je iz KCUS-a.

Kako su naveli, ovaj slučaj još jednom potvrđuje značaj interdisciplinarnog pristupa u liječenju složenih i životno ugrožavajućih stanja.

- Posebno je bila važna bliska saradnja sa Klinikom za plućne bolesti, koju predvodi doc. dr. Aida Mujaković, kao i sa kolegama sa Klinike za anesteziju i reanimaciju, koji su učestvovali u zbrinjavanju i praćenju pacijenta u postproceduralnom periodu - dodaje se u saopštenju.

Uvođenje ovakvih procedura predstavlja važan korak u daljem razvoju minimalno invazivnih terapija u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, te potvrđuje opredijeljenost menadžmenta ka primjeni savremenih metoda liječenja kroz multidisciplinarnu saradnju i razvoj novih terapijskih protokola.