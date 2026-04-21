Dževad Jahić: 2. godišnjica smrti bh. akademika, lingviste, profesora i pjesnika

Na današnji dan 2024. godine, prestalo je da kuca srce jednog od najznačajnijih bosanskohercegovačkih lingvista, profesora Dževada Jahića. Bio je jedan od osnivača, član i potpredsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. U Bošnjačkoj zajednici kulture bio je naučni voditelj projekta izrade “Bosanskog pravopisa”, te predsjednik Savjeta Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) za bosanski jezik i književnost. Područja Jahićevog naučnog zanimanja bila su dijalektologija, historija jezika i sociolingvistika bosanskog jezika, iz kojih je objavio veći broj radova u naučnim časopisima: “Južnoslovenski filolog”, “Zbornik za filologiju i lingvistiku”, “Slavjanskoje slavjanovedenije”, “Pregled” i “Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa”. - Mi smo historijski, malo je reći sistemom spojenih posuda, vezani za bosanski prostor, za Bosnu. Bosna je naša osnovna odrednica. Bosna ima svoj etnos, svoj kontinuitet, i etnički, i jezički, u historijskom pamćenju i upotrebi samog bosanskog jezika – kazivao je akademik Jahić. Veliki stručnjak Dževad Jahić rođen je 15. augusta 1948. u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici, a studij srpskohrvatskog jezika i jugoslavenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 1973. godine. Magistarski rad naziva "Lovačka terminologija i lovački žargon u govoru rogatičkog kraja" odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1977. godine. Doktorirao je s temom "Ijekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne" 1981. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Profesor Jahić je radio u Institutu za jezik i književnost u Sarajevu, te, od 1975. godine, na Filozofskom fakultetu. Godine 1983., izabran je za docenta, 1989. za vanrednog, a 2002. za redovnog profesora na predmetima Historijska gramatika i Historija bosanskog književnog jezika. Generacije lingvista, koji su bili njegovi studenti, pamtit će profesora Jahića, ne samo po velikoj stručnosti nego i po velikoj srčanosti i ljubavi prema bosanskom jeziku, koju je i na njih prenio. Brojna djela Od 1989. do 1993. bio je lektor i predavač srpskohrvatskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Katedri slavenskih jezika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta. Osim naučnog, bavio se i književnim radom i objavio je više zbirki pjesama. Ostavio je brojna naučna i književna djela, među kojima su najznačajnija: “Jezik, nacija, nacionalizam”, “Jezik bosanskih Muslimana”, “Trešnjev bunar”, “Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora”, “Bošnjački narod i njegov jezik”, “Školski rječnik bosanskog jezika”, “Stakleni mejt”, “Gramatika bosanskoga jezika” (koautori: Senahid Halilović i Ismail Palić), “Sedra pelinova”, “Vitorin vrijes”, “Rječnik bosanskog jezika”. Borio se za očuvanje i razvijanje bosanskog jezika o čemu najviše svjedoči deset tomova njegovog „Rječnika bosanskog jezika“, koji je akademik Jahić uradio samoinicijativno, samopregalački i samouvjerljivo na način da nam, kao naciji, mogu sve nacije pozavidjeti. - Prvi put je građa bosanskog jezika predstavljena u cjelini. Rječnik je najvećim dijelom naučni, ali je tako rađen da je metodološki prilagođen svima bez obzira kojom se profesijom bave – kazao je profesor Jahić za svoj “Rječnik bosanskog jezika”. Bogati naučni i književni opus profesora Dževada Jahića dio je kulturnog naslijeđa Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Bos-, to jeste Bosna S filološkog i lingvističkog naučnog stanovišta pojasnio je nazive Bosna, Bošnjanin, Bošnjan, Bošnjak, Bosanac, bosanski jezik: - Sve te odrednice praktično su isključivo vezane za našu prostornu odrednicu Bos–, to jeste Bosna. Svi ti oblici, nazivi, etnici, nazivi jezika su uvezani tom jedinom osnovom – Bos.

Rim . Wikipedia.org Rim . Wikipedia.org

Osnovan grad Rim 753. pr. n. e. - Romul, mitološki sin Ree Silvije i boga Marsa, prema historičaru Marku Terenciju Varonu, osnovao grad Rim koji je po njemu dobio ime. Prema legendi, svrgnuvši s prijestolja brata Numitora, Amulije je postao kralj grada Albe Longe; a da bi izbjegao rođenje nasljednika koji bi prijestolje mogli tražiti natrag, prisilio je nećakinju Reu Silviju da postane vestalska djevica. No, ona se sjedini s bogom Marsom i rodi dva blizanca, Romula i Rema, koje je Amulije odmah po rođenju bacio u rijeku Tiber. Blizance je u podnožju Palatina, jednog od sedam brežuljaka, pronašla jedna vučica, koja ih je dojila vlastitim mlijekom. Potom ih je našao pastir Faustul te ih je uzeo i othranio. Kad su odrasli, odlučili su na brežuljku Palatinu osnovati grad. Ubrzo su se počeli svađati koji će od njih dvojice vladati gradom te je Romul u toj svađi ubio brata. 1142 - Umro francuski filozof i teolog Pjer Abelar (Pierre Abelard), poznat po tragičnoj ljubavi prema Eloizi - njihova ljubavna pisma spadaju u bisere svjetske literature. Zabranjena ljubav je svirepo okončana kastriranjem Abelara, koji se potom - kao i Eloiza - povukao u manastir. Kao zastupnik laičke nauke i antičke filozofije vjerovao je u ljudski razum i poricao crkvene dogme. Djela: "Dijalektika", "Teologija - etika ili upoznaj samog sebe", "O božanskom jedinstvu i trojstvu", "Historija nedaća". 1555. - Rođen Lodoviko Karači (Lodovico Carracci), italijanski slikar. U Bolonji je sa svojim bratićem Agostinom osnovao Annibaleom akademiju, školu koja je izvršila značajan utjecaj na italijansko i evropsko slikarstvo. Prema Lodovikovim nazorima za slikanje, polazna tačka je promatranje prirode spojeno s iskustvom koje su stekli majstori visoke renesanse. U svojim radovima približava se deskriptivnom realizmu, no u koloritu ostaje konvencionalan. Izveo je veliki broj radova u bolonjskim crkvama i palačama, slikajući sakralne motive s patetično pokrenutim likovima. 1699 - Umro francuski pisac Žan Batist Rasin (Jean Racine), koji je do savršenstva doveo francusku tragediju, pojednostavio radnju i insistirao na psihološkoj analizi ljudskih, naročito ljubavnih strasti. Pisao je veoma melodičnim stihovima. Djela: tragedije "Andromaha", "Fedra", "Britanikus", "Berenisa", "Bajazit", "Mitridat", "Atalija", komedija "Parničari". 1736. - Preminuo austrijski vojskovođa i državnik Eugen Savojski, koji je ostao upamćen po svom zlodjelu, odnosno spaljivanju Sarajeva. U središte Bosanskog sandžaka, Sarajevo, 22. oktobra 1697. godine stigli su habsburški vojnici, predvođeni Eugenom Savojskim, koji je u pismu upućenom vlastima odmah tražio da se grad preda. Nakon što nije dobio odgovor, Savojski je s vojskom napao i zapalio Sarajevo, a to zlodjelo je opisao u svom dnevniku: „... Pred večer je grad planuo. Inače se nalazi na široku prostoru i potpuno je otvoren; ima 120 lijepih džamija. Sutradan sam još ostao u Sarajevu. Prepustili smo grad i svu okolicu vatri. Naš jurišni odred koji je progonio neprijatelja vratio se s bogatim plijenom i mnogo žena i djece, nakon što su pobili svu silu Turaka“, napisao je Eugen. U Sarajevu je nakon napada, prema pisanju franjevaca, ostalo tridesetak hiljada stanovnika. Gotovo cijela infrastruktura grada bila je potpuno uništena u požaru. 1816. - Rođena engleska književnica irskog porijekla Šarlota Bronte (Charlotte), koja se proslavila već prvim romanom "Džejn Ejr". S mlađim sestrama Emilijom i Anom napisala je zbirku pjesama. Ostala djela: "Vileta", "Profesor i Ema". 1828. - Francuski teoretičar umjetnosti i filozof Ipolit Ten (Hippolyte Taine), koji je nastojao da unese pozitivističke metode u izučavanje literature, umjetnosti i društva, rođen je na današnji dan. Zastupao je pretežno deterministička shvatanja historije i umjetnosti te smatrao da pojedinac, izrazito određen jednom "preovlađujućom osobinom", trpi jak vanjski utjecaj "rase", "sredine" i "trenutka". Kao filozof bavio se problemima saznanja, a kao historičar istraživao je korijene dekadencije u Francuskoj. Djela: "Historija engleske književnosti", "Filozofija umjetnosti", "O inteligenciji", "Postanak savremene Francuske". 1864. - Rođen Maksimilijan Karl Emil Veber (Maximilian Carl Emil Weber), odnosno Maks Veber, njemački pravnik, ekonomist, historičar, sociolog i političar, koji se smatra jednim od osnivača sociologije kao posebne društvene discipline, jer je svojim širokim interesom utjecao na formiranje različitih socioloških ideja. Značajno je utjecao na pravo, proučavanje religije i ekonomiju. Međunarodna sociološka asocijacija je za 14. svjetski sociološki kongres u Montrealu 1998. godine provela anketu među svojim članovima, kako bi utvrdila najutjecajnije sociološke knjige 20. stoljeća. Veberova postumno objavljena knjiga „Ekonimija i društvo“ (1922.) bila je na prvom mjestu, a „Protestantska etika i duh kapitalizma“ (1905.) na četvrtom. Prema toj anketi, Veber je osvojio prvo mjesto, odnosno izabran je za najutjecajnijeg autora 20. vijeka.

Mark Tven . Wikipedia.org Mark Tven . Wikipedia.org