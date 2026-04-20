Kos: Šest partnera sa Zapadnog Balkana rizikuje trajni gubitak više od 700 miliona eura

Šest partnera sa Zapadnog Balkana rizikuje trajni gubitak više od 700 miliona eura ako se reforme Plana rasta ne završe do kraja perioda odgode koji dolazi 2026. godine, saopćila je danas komesarka za proširenje Marta Kos.

Ona je u objavi na X-u nakon sastanka Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta (AFET) tokom strukturiranog dijaloga danas poslijepodne istaknula da je rekla kako je proširenje ponovo jedna od najvećih strateških politika Evropske unije.

- Objasnila sam da smo zabrinuti zbog nedavnih dešavanja u Srbiji, informirala sam zastupnike Evropskog parlamenta o nedavnim reformama u Ukrajini i pozitivnim izgledima za isplatu Zajma za podršku Ukrajini, te o skorom početku razgovora o izradi ugovora o pristupanju Crne Gore. Također sam im rekla da šest partnera sa Zapadnog Balkana rizikuje trajni gubitak više od 700 miliona eura ako se reforme Plana rasta ne završe do kraja perioda odgode koji dolazi 2026. godine - navela je Kos.