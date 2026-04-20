Poznata liječnica i političarka iz TK dr. Zumra Begić, pristupila SBB-u

Ova referentna liječnica, koja je magistrica i specijalista ginekologije i akušerstva, profesionalno se ostvaruje u poliklinici “Dr. Begić”, a na političkoj sceni je poznato lice koje glasači prepoznaju već desetljeće.

Zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona dr. Zumra Begić, svoj novi politički izbor našla je u SBB-u.

U svom profesionalnom i političkom radu, dr. Begić se ističe stručnošću, sistematičnošću, preciznim stajalištima i velikim entuzijazmom.

Majka je dvije kćerke.

Prijemu dr. Begić u SBB - Fahrudin Radončić, uz predsjednika stranke, prisustvovali su predsjednik Centralnog izbornog štaba Nermin Džindić i povjerenik za TK, poznati privrednik i aktivista Elvir Salihović.

Inače, dr. Begić je još jedno poznato političko lice koje je u posljednje vrijeme pristupilo SBB-u.