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SAOPĆENJE

Poznata liječnica i političarka iz TK dr. Zumra Begić, pristupila SBB-u

U svom profesionalnom i političkom radu, dr. Begić se ističe stručnošću, sistematičnošću, preciznim stajalištima i velikim entuzijazmom

Dr. Zumra Begić i Fahrudin Radončić. SBB

M. Až.

20.4.2026

Zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona dr. Zumra Begić, svoj novi politički izbor našla je u SBB-u.

Ova referentna liječnica, koja je magistrica i specijalista ginekologije i akušerstva, profesionalno se ostvaruje u poliklinici “Dr. Begić”, a na političkoj sceni je poznato lice koje glasači prepoznaju već desetljeće.

Dr. Zumra Begić pristupila SBB-u. SBB

U svom profesionalnom i političkom radu, dr. Begić se ističe stručnošću, sistematičnošću, preciznim stajalištima i velikim entuzijazmom.

Majka je dvije kćerke.

Prijemu dr. Begić u SBB - Fahrudin Radončić, uz predsjednika stranke, prisustvovali su predsjednik Centralnog izbornog štaba Nermin Džindić i povjerenik za TK, poznati privrednik i aktivista Elvir Salihović.

Inače, dr. Begić je još jedno poznato političko lice koje je u posljednje vrijeme pristupilo SBB-u.

# SBB
# FAHRUDIN RADONČIĆ
# ZUMRA BEGIĆ
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