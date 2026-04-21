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EMOTIVNO

Video / Sarajevo: Vatrogasci uz sirene i aplauz ispratili kolegu u penziju

Postrojeni u nizu, uz zvuk sirene i svjetlosne signale vatrogasnih vozila, kolege su mu odale počast na dostojanstven način

Vatrogasci uz sirene i aplauz ispratili kolegu u penziju. Screenshot

M. Až.

21.4.2026

Vatrogasac Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo Omer Prasko proveo je više od 30 godina u službi građana, a njegov profesionalni i ljudski doprinos najbolje su pokazale kolege prilikom oproštaja.

Ispred vatrogasne stanice na Čobaniji okupili su se vatrogasci kako bi Omera Praska ispratili u penziju. Postrojeni u nizu, uz zvuk sirene i svjetlosne signale vatrogasnih vozila, kolege su mu odale počast na dostojanstven način.

Prasko se srdačno pozdravio sa svakim od njih, a na kraju je ispraćen dugim aplauzom, što je izazvalo snažne emocije i kod njega samog.

- Nakon dugogodišnje službe u Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi Kantona Sarajevo, naš brat i kolega Omer Prasko odlazi u zasluženu penziju. Kolege vatrogasci ispratile su ga kao heroja, kako i zaslužuje nakon dugogodišnje službe - poručile su njegove kolege iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.

# VATROGASCI
# SARAJEVO
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