Video / Sarajevo: Vatrogasci uz sirene i aplauz ispratili kolegu u penziju

Vatrogasac Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo Omer Prasko proveo je više od 30 godina u službi građana, a njegov profesionalni i ljudski doprinos najbolje su pokazale kolege prilikom oproštaja.

Ispred vatrogasne stanice na Čobaniji okupili su se vatrogasci kako bi Omera Praska ispratili u penziju. Postrojeni u nizu, uz zvuk sirene i svjetlosne signale vatrogasnih vozila, kolege su mu odale počast na dostojanstven način.