Video / Sarajevo: Vatrogasci uz sirene i aplauz ispratili kolegu u penziju

Vatrogasac Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo Omer Prasko proveo je više od 30 godina u službi građana, a njegov profesionalni i ljudski doprinos najbolje su pokazale kolege prilikom oproštaja.
Ispred vatrogasne stanice na Čobaniji okupili su se vatrogasci kako bi Omera Praska ispratili u penziju. Postrojeni u nizu, uz zvuk sirene i svjetlosne signale vatrogasnih vozila, kolege su mu odale počast na dostojanstven način.
Prasko se srdačno pozdravio sa svakim od njih, a na kraju je ispraćen dugim aplauzom, što je izazvalo snažne emocije i kod njega samog.
- Nakon dugogodišnje službe u Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi Kantona Sarajevo, naš brat i kolega Omer Prasko odlazi u zasluženu penziju. Kolege vatrogasci ispratile su ga kao heroja, kako i zaslužuje nakon dugogodišnje službe - poručile su njegove kolege iz Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo.