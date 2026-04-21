Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA KIOSCIMA ŠIROM BIH

U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Tramp odlučan oko gasovoda

Gasovod će biti izgrađen i od toga se neće odustati, kaže za "Dnevni avaz" neimenovani američki zvaničnik

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

21.4.2026

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Tramp odlučan oko gasovoda.

Intenzivirane su aktivnosti na pripremi sporazuma o Južnoj interkonekciji za potpisivanje naredne sedmice u Dubrovniku. Prema informacijama „Dnevnog avaza“, u toku je davanje mišljenja na sporazum u nadležnim državnim institucijama od kojih se očekuje da se izjasne prije sjednice Vijeća ministara BiH u srijedu. Nakon toga, očekuje se da sporazum ratifikuju oba doma Državnog parlamenta.

Gasovod će biti izgrađen i od toga se neće odustati, kaže za "Dnevni avaz" neimenovani američki zvaničnik

Najteži poslijeratni udarac radnicima i privredi: Trojka definitivno sahranila Zeničku željezaru.

Svijet u iščekivanju sporazuma s Iranom. Da li je moguć kraj rata?

Situacija nezapamćena u postdejtonskoj BiH: Vlast bez Bošnjaka u Domu naroda.

Midheta Kaloper o procesu traženja kao ljudskom pitanju: Porodice žrtava ne uvlačiti u političke igre.

Policija u Brčkom ponovo uhapsila pedofila.

Vedad Ćutuk za „Avaz“ je govorio nakon nove titule. Presudili su iskustvo taktika i mir u glavi.

Nakon Dodikovih psovki i Konakovićevog “gutanja knedli”: Psovanje je naprimitivniji izraz negiranja genocida.

Povodom 22. aprila - Dana planete Zemlje u zajedničkoj akciji u Gračanici prikupljena 651 vreća smeća.

Analizirali smo kako vlast guši privredu u BiH.

Nova runda obrušavanja fasada u Sarajevu, nastavljaju padati po gradu.

Sukobi unutar samog režima potresaju zemlju. S kojim Iranom, zapravo, pregovara Amerika?

Vrhovni sud FBiH odlučuje o slučaju Emira Selimovića koji je golim rukama ugušio suprugu i sina.

Danas i sutra utakmice 30. kola WWin lige BiH. Željezničar traži osveti, Velež želi novi korak ka Evropi.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

# BLISKI ISTOK
# PEDOFIL
# ŽELJEZARA ZENICA
# INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BIH
# POLICIJA
# DONALD TRUMP
# TROJKA
# BRČKO
# DNEVNI AVAZ
# VEDAD ĆUTUK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.