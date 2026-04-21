U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Tramp odlučan oko gasovoda

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Tramp odlučan oko gasovoda.

Intenzivirane su aktivnosti na pripremi sporazuma o Južnoj interkonekciji za potpisivanje naredne sedmice u Dubrovniku. Prema informacijama „Dnevnog avaza“, u toku je davanje mišljenja na sporazum u nadležnim državnim institucijama od kojih se očekuje da se izjasne prije sjednice Vijeća ministara BiH u srijedu. Nakon toga, očekuje se da sporazum ratifikuju oba doma Državnog parlamenta.

Gasovod će biti izgrađen i od toga se neće odustati, kaže za "Dnevni avaz" neimenovani američki zvaničnik

Najteži poslijeratni udarac radnicima i privredi: Trojka definitivno sahranila Zeničku željezaru.

Svijet u iščekivanju sporazuma s Iranom. Da li je moguć kraj rata?

Situacija nezapamćena u postdejtonskoj BiH: Vlast bez Bošnjaka u Domu naroda.

Midheta Kaloper o procesu traženja kao ljudskom pitanju: Porodice žrtava ne uvlačiti u političke igre.

Policija u Brčkom ponovo uhapsila pedofila.

Vedad Ćutuk za „Avaz“ je govorio nakon nove titule. Presudili su iskustvo taktika i mir u glavi.

Nakon Dodikovih psovki i Konakovićevog “gutanja knedli”: Psovanje je naprimitivniji izraz negiranja genocida.

Povodom 22. aprila - Dana planete Zemlje u zajedničkoj akciji u Gračanici prikupljena 651 vreća smeća.

Analizirali smo kako vlast guši privredu u BiH.

Nova runda obrušavanja fasada u Sarajevu, nastavljaju padati po gradu.

Sukobi unutar samog režima potresaju zemlju. S kojim Iranom, zapravo, pregovara Amerika?

Vrhovni sud FBiH odlučuje o slučaju Emira Selimovića koji je golim rukama ugušio suprugu i sina.

Danas i sutra utakmice 30. kola WWin lige BiH. Željezničar traži osveti, Velež želi novi korak ka Evropi.

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