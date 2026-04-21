Stanje na putevima: Zatvoren smjer Lašva-Zenica zbog servisiranja tunela 1. mart

Pretežno mokar kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu ovoga jutra saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine.

U toku je redovno servisiranje tunela 1.mart na autocesti A-1 zbog čega je zatvoren smjer Lašva-Zenica, a vozila do završetka radova saobraćaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A-1 Kakanj-Lašva, u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-desnom stranom, smjer Lašva-Kakanj.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo sjever-Podlugovi i Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Zbog izvođenja bojevog gađanja na poligonu Manjača, danas od 08 do 16 sati, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Banja Luka-Čađavica, dionica Han Kola-Stričići. Vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Han Kola-Ledenice-Stričići.

Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika (ima 19 km makadamske ceste), dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnom putu M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina (Banj Brdo) putnička vozila do 3,5t saobraćaju jednom trakom, naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.