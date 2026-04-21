Danas sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH: Više zakona na dnevnom redu

Redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine najavljena je za danas.

Više zakona predloženo je za dnevni red po hitnom postupku, među tim aktima i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode te izmjena Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima.

U parlamentarnu proceduru su po skraćenom postupku upućeni Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

U redovnoj proceduri, među ostalim aktima su izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za današnju sjednicu je predloženo više odluka o zaduženju Bosne i Hercegovine odnosno Federacije BiH kod međunarodnih finansijskih institucija radi realizacije projekata izgradnje kulturno-sportskog centra u Mostaru, vjetroelektrane Poklečani, kao i projekta poboljšanja upravljanja cestovnom imovinom u Federaciji kao dijela investicionog programa za gradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u FBiH.

Prema najavi, sjednica treba da počne u 12 sati.