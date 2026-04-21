Miletić odbio kandidaturu za Predsjedništvo BiH: “Tri stranke su me zvale, ali neću”

Nezavisni delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić gostovao je u programu BHRT-a “Jutro za sve”, gdje je govorio o političkoj situaciji, radu Doma naroda i predstojećim Općim izborima.

Miletić je potvrdio da neće biti kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

- Ja sam rekao da ću se kandidirati u slučaju da bude Dragan Čović - izjavio je.

Dodao je da su ga tri političke stranke iz Federacije BiH kontaktirale s prijedlogom da bude njihov kandidat, ali da je sve odbio.

Komentar o kandidatima

Govoreći o drugim potencijalnim kandidatima, Miletić je ocijenio da je kandidatura Slavena Kovačevića iz DF-a legitimna, dok je Darijanu Filipović iz HDZ-a opisao kao blisku saradnicu Dragana Čovića, uz napomenu da u toj stranci postoje i druge kvalitetne opcije.

Dom naroda i političke blokade

Miletić je komentirao i neodržavanje sjednica Doma naroda PSBiH te moguće smjene u rukovodstvu.

- Treba pokušati sve u okviru poslovnika kako bi se obezbijedilo da dolaze na sjednice - rekao je.

Dodao je da bi smjena članova kolegija bila složena, te da bi eventualni novi kadrovi mogli nastaviti s blokadama.

Govoreći o radu institucija, Miletić je naveo da je ranije podnosio prijave protiv Nikole Špirića zbog zloupotrebe položaja, ali da nikada nije dobio odgovor Tužilaštva BiH.