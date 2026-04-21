Sabina Ćudić na večeri s legendarnim Kasparovom: Podsjetio se svoje posjete opkoljenom Sarajevu 1994. godine

Šahovski velemajstor Garry Kasparov ponovo je evocirao uspomene na Sarajevo, ovaj put tokom večere u Strasbourgu, gdje je sa zastupnicom u Parlamentu Bosne i Hercegovine Sabinom Ćudić evocirao uspomene na svoju legendarnu posjetu opkoljenom Sarajevu 1994. godine.

Kako je Ćudić podijelila na društvenim mrežama, razgovor se brzo vratio na jedan od najsnažnijih simbola međunarodne podrške Sarajevu tokom rata – Kasparovljevu simultanku, kada je u razorenom gradu igrao protiv više protivnika istovremeno, u trenutku kada je Bosna i Hercegovina bila u fokusu svjetske javnosti.

- Moraš nam doći, kažem mu kasnije, da ponovo odigraš simultanki na 20 ploča kao tada u Sarajevu. Entuzijastično odgovara da želi. O mnogo čemu smo još razgovarali, a djelić o Sarajevu dijelim sa vama - napisala je Ćudić uz video.