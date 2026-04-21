Soreka se oglasio o mogućnosti da BiH izgubi stotine miliona eura sredstava: "Postoji cijena nečinjenja"

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca) oglasio se o izjavi komesarke Evropske unije za proširenje Marta Kos koja je jučer pred Evropskim parlamentom upozorila da je Bosna i Hercegovina u opasnosti da izgubi 373 miliona eura iz Plana rasta EU, i potcrtao važnost poruke koju je EU zvaničnica uputila bh. vlastima.
- Bosna i Hercegovina (BIH) rizikuje gubitak do 373,9 miliona eura koje joj je EU dodijelila u okviru Plana rasta ako se ne poduzmu hitne mjere za ispunjavanje koraka u njenoj Reformskoj agendi i postizanje napretka na putu ka EU. Ovaj iznos je pored 108 miliona eura izgubljenih 2025. godine - naveo je Soreka u objavi na društvenim mrežama.
Podsjeća da je tokom jučerašnjeg razgovora Kos uputila važne poruke, ukazavši na "duboku geopolitičku promjenu koja politiku proširenja čini definirajućim pitanjem".
- Ali je također naglasila da ne možemo praviti kompromise u pogledu visokih standarda reformi koje proširenje EU podrazumijeva. Gdje ovo ostavlja Bosnu i Hercegovinu? Ova zemlja i dalje ima značajan neispunjeni potencijal. EU ima konkretnu ponudu kroz Plan rasta koja će značajno pomoći u transformaciji zemlje i podržati ojačane demokratske institucije, investicije i prosperitet. Međutim, vlasti BiH nedavno nisu ostvarile napredak u usvajanju koraka u Reformskoj agendi. Koraci koji bi, između ostalog, poboljšali digitalizaciju i smanjili redove za administrativne usluge, reformirali pravosudni sistem radi bolje zaštite prava građana i pomogli u kretanju ka zelenijoj i čistijoj budućnosti - upozorava Soreka.
Reformska agenda, dodaje on, nije skup apstraktnih, tehnokratskih koraka - to je nacrt za bolju budućnost.
- Međutim, Plan rasta - koji uključuje gotovo milijardu eura za BiH u zamjenu za reforme - zasnovan je na učinku, s jasnim rokovima. Postoji cijena nečinjenja. Komesarka Kos nedavno je pisala vlastima BiH i naglasila rizike povezane s kontinuiranim kašnjenjima. Sada je hitno da vlasti BiH djeluju kako bi izbjegle gubitak novca koji je EU dodijelila u korist građana ove zemlje. Vrijeme ističe - dodao je.