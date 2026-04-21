Ilhan Klančević za "Avaz": Cijeli grad je otrovan, prije dva mjeseca obećano testiranje djece na olovo i nije obavljeno

U Varešu je 265 roditelja uputilo zahtjev nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima za testiranje učenika na prisustvo olova i drugih teških metala u krvi zbog sve veće zabrinutosti za zdravlje djece.

Prema informacijama iz Osnovne škole „Vareš“, zahtjev roditelja zaprimljen sredinom marta razmatran je u okviru školskih procedura. Budući da nije nadležna za organizaciju testiranja, škola je pružila podršku Vijeću roditelja u provođenju ankete među roditeljima. Inicijativa je potom proširena i na ostale obrazovne ustanove u općini, a interes za testiranje iskazalo je 265 roditelja.

Iako je federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac prije više od dva mjeseca najavio testiranje učenika u Varešu, ono do danas nije provedeno.

- Federalni ministar zdravstva bio je u posjeti Varešu i posjetio Dom zdravlja te je tom prilikom rekao da će vlada u najskorijem roku testirati o svom trošku 300 djece - kazao je za „Avaz“ Ilhan Klančević, organizator testiranja za građane u Varešu.

Mjeseci su prošli, ali niko ništa više nije spomenuo niti se testiranje obavilo. Od 237 testiranih osoba, više od trećine imalo je vrijednosti iznad referentnih laboratorijskih granica, dok je 30 uzoraka premašilo nivo koji prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije zahtijeva hitno istraživanje uzroka izloženosti.

-Testiranja je dosad platila kompanija DPM Metali. Međutim, svi koji su se testirali do sad, imali su olova u krvi, nakon čega su rekli da neće više finansirati testiranja. Ja sam kao zabrinuti građanin, suprug i otac uspio animirati 84 građana da se testiraju, kao i ja, svojim troškom. I opet su svi bili pozitivni, ima na desetke osoba kojima je potrebno kliničko liječenje, ali ni po tom pitanju se ništa ne rješava – naveo je Klančević.