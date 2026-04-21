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TROVANJA U VAREŠU

Ilhan Klančević za "Avaz": Cijeli grad je otrovan, prije dva mjeseca obećano testiranje djece na olovo i nije obavljeno

Interes za testiranje iskazalo je 265 roditelja koji su zabrinuti za zdravlje djece

Građani Vareša zabrinuti. UGK - Vlada ZDK

Piše: Dženana Redžepagić

21.4.2026

U Varešu je 265 roditelja uputilo zahtjev nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvima za testiranje učenika na prisustvo olova i drugih teških metala u krvi zbog sve veće zabrinutosti za zdravlje djece.

Prema informacijama iz Osnovne škole „Vareš“, zahtjev roditelja zaprimljen sredinom marta razmatran je u okviru školskih procedura. Budući da nije nadležna za organizaciju testiranja, škola je pružila podršku Vijeću roditelja u provođenju ankete među roditeljima. Inicijativa je potom proširena i na ostale obrazovne ustanove u općini, a interes za testiranje iskazalo je 265 roditelja.

Iako je federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac prije više od dva mjeseca najavio testiranje učenika u Varešu, ono do danas nije provedeno.

- Federalni ministar zdravstva bio je u posjeti Varešu i posjetio Dom zdravlja te je tom prilikom rekao da će vlada u najskorijem roku testirati o svom trošku 300 djece - kazao je za „Avaz“ Ilhan Klančević, organizator testiranja za građane u Varešu.

Mjeseci su prošli, ali niko ništa više nije spomenuo niti se testiranje obavilo. Od 237 testiranih osoba, više od trećine imalo je vrijednosti iznad referentnih laboratorijskih granica, dok je 30 uzoraka premašilo nivo koji prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije zahtijeva hitno istraživanje uzroka izloženosti.

-Testiranja je dosad platila kompanija DPM Metali. Međutim, svi koji su se testirali do sad, imali su olova u krvi, nakon čega su rekli da neće više finansirati testiranja. Ja sam kao zabrinuti građanin, suprug i otac uspio animirati 84 građana da se testiraju, kao i ja, svojim troškom. I opet su svi bili pozitivni, ima na desetke osoba kojima je potrebno kliničko liječenje, ali ni po tom pitanju se ništa ne rješava – naveo je Klančević.

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Kaže, porazno je što bi se sigurno svi u državi digli da je u jednom gradu bolesno 100 životinja, a niko ne reaguje na ugroženo zdravlje mještana Vareša.

Kako navodi, njegova porodica nema nikakve veze s rudnikom, ali ipak je svim članovima otkriveno olovo u krvi.

- To samo dovodi do zaključka da je cijeli grad otrovan – zaključio je Klančević.

Sporost nadležnih je i više nego evidentna. Ni nakon gotovo pet mjeseci od izbijanja zdravstvene krize, kantonalne institucije su bez konkretnih mjera, dok se na federalnom nivou tek najavljuje formiranje multidisciplinarnog ekspertnog tima za Vareš.

- Zanimljivo je kako Federalnoj vladi pri izdavanju okolinskih i rudarskih dozvola nisu potrebni ovakvi ekspertski timovi - kazao je Miroslav Pejčinović, predsjednik Ekološke udruge „Opstanak“ iz Vareša.

Roditelji poručuju da je zdravlje njihove djece iznad svega i zahtijevaju hitnu reakciju, upozoravajući da svako daljnje odgađanje znači preuzimanje odgovornosti za moguće posljedice.

# VAREŠ
# OLOVO
# TESTIRANJE
# TEŠKI METALI
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