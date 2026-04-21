Nakon perioda zaoštrene retorike: Sastali se predstavnici SNSD-a i HDZ-a

Nakon perioda zaoštrene retorike između HDZ-a BiH i SNSD-a, predstavnici ove dvije stranke održavaju sastanak u prostorijama Glavnog odbora SNSD-a u Banjoj Luci.

Delegacije predvode predsjednici stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović.

Ispred SNSD-a, tu su potpredsjednica stranke Sanja Vulić, generalni sekretar Srđan Amidžić, organizacioni sekretar Igor Dodik te funkcioneri Nikola Špirić, Ana Trišić Babić i Radovan Kovačević.

Osim Čović, u delegaciji HDZ-a su i zamjenica predsjednika HDZ-a Borjana Krišto i potpredsjednica stranke i kandidatkinja za Predsjedništvo BiH Darijana Filipović.