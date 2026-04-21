Sindikat traži hitne konkurse za nastavnike u maju: „Stres su osjetili svi“

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo uputio je u ponedjeljak, 20. aprila, zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS, na čijem čelu je Naida Hota-Muminović, za raspisivanje javnih konkursa u maju.

- Za školsku 2025/2026. godinu javni konkursi su objavljeni tek u oktobru 2025. godine i završeni su tek u februaru, odnosno martu 2026. godine što je dovelo do toga da su radnici bili prisiljeni mijenjati škole, a učenicima su se stalno mijenjali učitelji i nastavnici - naveli su iz Sindikata. Dodaju da su stres zbog ranije situacije osjetili svi.

- Za školsku 2026/2027. godinu nadležna Komisija Ministarstva će, u rokovima predviđenim Pravilnikom, završiti svoj dio posla, tako da tražimo da se odmah početkom maja raspišu javni konkursi za upražnjena radna mjesta u osnovnim školama za školsku 2026/2027. godinu- ističu iz ovog sindikata.

Naglašeno je da je neophodno da bez ikakvog odlaganja osnovnim školama početkom maja iz Ministarstva dostave saglasnosti za raspisivanje javnih konkursa koji trebaju biti završeni do kraja nastavne 2025/2026. godine.

- Radnici koji rade na određeno vrijeme, direktori, sekretari, članovi Komisija za prijem radnika i članovi školskih odbora očekuju da napokon u miru iskoriste zasluženi godišnji odmor. Radnici ne žele više biti u iščekivanju i neznanju gdje će i hoće li raditi u novoj školskoj godini. Roditelji učenika osnovnih škola očekuju da im se tokom školske 2026/2027. godine ne mijenjaju učitelji i nastavnici - zaključili su iz Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS.