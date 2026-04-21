Predsjednik Sindikata metalaca ZDK Kenan Mujkanović za „Avaz“: Metalci ponovo izlaze na proteste, dolaze pred Vijeće ministara i Vladu FBIH

Povodom najave gašenja Nove željezare Zenica, Predsjedništvo Sindikata metalaca FBiH održalo je danas vanrednu sjednicu. Donešena je odluka da 30. aprila budu organizirani novi protesti u Sarajevu, koji će početi u 9 sati. Planirana je protestna šetnja od Doma sindikata prema Udruženju poslodavaca, te zgradi institucija BiH, koja će biti završena pred Vladom FBiH.

- To će ujedno biti i naš protestni skup povodom Međunarodnog praznika rada. Ključni zahtjev vezan je očuvanje proizvodnje i radnih mjesta u željezari Zenica, a generalno ćemo ukazati na jako težak, da ne kažem katastrofalan materijalni položaj u metalskom i generalno u realnom sektoru. Pominjali smo danas primjere ovih naših političara koji blokiraju Dom naroda. Ja sam napravio možda jedno ružno poređenje. Imamo ljude bukvalno s mrtvačkim pjegama koji tamo sjede, primaju 7.500 maraka platu i 2.500 KM penzije da blokiraju ovu državu. To je 10 radničkih minimalnih plata. Naravno da takvi nemaju sluha za radničke probleme. Mi 23. marta dođemo pred Vijeće ministara i niko nam se i ne obrati, a mi njih hranimo. To je paradoks države u kojoj živimo – kazao je za „Avaz“ predsjednik Sindikata metalaca ZDK, Kenan Mujkanović.

Uprava NŽZ za sutra je najavila početak procesa gašenja integralne proizvodnje čelika. Utvrđenim redoslijedom bit će ugašeni pogoni Aglomeracije, Visoka peć i Čeličana. Mujkanović kaže da je prihvaćen zahtjev sindikata da Visoka peć, barem za sada, ne bude trajno izgubljena.

- Visoka peć će biti stavljena u topli režim, način mirovanja koji omogućava da se ona, eventualno, ako se određene stvari promijene, ponovo stavi u funkciju. Ona u toplom režimu može biti nekih 3 do 6 mjeseci, a nakon toga kvar na postrojenju je definitivan i visoka peć je izgubljena – pojašnjava.

U trenutnim okolnostima prioritet sindikata je zbrinjavanje oko 1.800 radnika NŽZ.

- Danas ćemo poslati zahtjev u pogledu zbrinjavanja radnika. Ne želimo da uđu u stečaj, a da onda njihova potraživanja budu potraživanja prema stečajnoj masi i time postanu potpuno neizvjesna. Ako će biti, a bit će tehnološkog viška, plata, doprinosi, otpremnina, sve ima da se izmiri prije nego što firma uđe u stečaj, kako ne bismo od gotovine napravili veresiju – ističe Mujkanović.

Iz sindikata očekuju od Vijeća ministara BiH i Vlade FBiH da reagiraju, sačuvaju zeničku željezaru, a time i hiljade radnih mjesta.