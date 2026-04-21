Čović: SNSD i HDZ će podržati usvajanje budžeta, završit ćemo sve u roku oko Južne interkonekcije

Primarna tema našeg razgovora bila je funkcionisanje vlasti. Mislim da nema smisla da ulazimo u maj mjesec bez budžeta BiH. Cilj je i da završimo u roku sve oko Južne interkonekcije, rekao je predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović, nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH, u Banjoj Luci.

Otkrio je da će HDZ i SNSD dati podršku usvajanju budžeta.