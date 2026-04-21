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BANJA LUKA

Čović: SNSD i HDZ će podržati usvajanje budžeta, završit ćemo sve u roku oko Južne interkonekcije

Želimo osigurati da predstavnici tri naroda mogu o svemu da se dogovore i funkcionišu, rekao je Čović

Čović i Dodik. Fena

S. S.

21.4.2026

Primarna tema našeg razgovora bila je funkcionisanje vlasti. Mislim da nema smisla da ulazimo u maj mjesec bez budžeta BiH. Cilj je i da završimo u roku sve oko Južne interkonekcije, rekao je predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović, nakon sastanka delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH, u Banjoj Luci.

Otkrio je da će HDZ i SNSD dati podršku usvajanju budžeta.

- Razgovarali smo i o poziciji koja se čeka do izbora, HDZ ima jasne planove. Partnerstvo i razumijevanje je na dobrom nivou. Oko nekih pitanja ne možemo se uskladiti. Želimo osigurati da predstavnici tri naroda mogu o svemu da se dogovore i funkcionišu. Posebno važna Katolička crkva koja ima dosta projekata oko kojih možemo raditi - rekao je Čović.

Imamo zajednički stav i oko Plana rasta, kaže Čović.

- Treba neke stvari realizovati, šteta je propustiti novac koji dolazi s bilo koje strane, ali unutar sebe nismo dovoljno organizovani oko toga - naveo je Čović.

# SNSD
# HDZ BIH
# DRAGAN ČOVIĆ
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