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HISTORIJA DUGA 68 GODINA

Sjećanje na dolazak Josipa Broza Tita u Zenicu: Pogledajte snimak dronom Željezare posljednjeg dana proizvodnje

Sutra počinje potpuno gašenje proizvodnje čelika, a plan je da se završi do četvrtka u večernjim satima

Željezara Zenica. Avaz

Piše: Evelin Trako

21.4.2026

Nakon 68 godina, zenička Željezara, okosnica razvoja ovog grada odlazi u zaborav.

Te 1958. godine na otvaranje Željezare došao je Josip Broz Tito, a tu su prisustvovale desetine hiljada građana.

Nakon što su se indijski biznismeni povukli iz Željezare, ovu kompaniju je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović.

Brzo nakon preuzimanja kompanije počeli su i prvi problemi, a sutra počinje potpuno gašenje proizvodnje čelika, a plan je da se završi do četvrtka u večernjim satima.

Kako je to izgledalo daleke 1958. godine, a kako izgleda danas pogledajte u videosnimku.

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# JOSIP BROZ TITO
# ZENICA
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
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