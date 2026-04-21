Porodice žrtava ne uvlačiti u političke igre

Više od tri decenije od završetka rata u BiH se još traga za blizu 7.600 nestalih osoba. Šutnja je jedini odgovor na brojne apele članova porodica i udruženja žrtava rata da lokacije s posmrtnim ostacima njihovih najdražih konačno budu otkrivene. U deset općina – Zvorniku, Foči, Višegradu, Bratuncu, Vlasenici, Rogatici, te Kotor Varoši i Mostaru još se kriju informacije o lokacijama s gotovo 4.300 ubijenih.

Skoro zaustavljeno

- S prostora opštine Foča imamo još 615 nestalih osoba. Nažalost, to je veliki broj. Foča je u vrhu ljestvice po broju nestalih. Svi smo svjesni da vrijeme prolazi, da biološki sat kuca, pa sve teže dolazimo u kontakt i s porodicama ubijenih – kazala je za “Avaz” predsjednica Udruženja žrtava rata “Foča 92-95” i predsjedavajuća Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe BiH Midheta Kaloper.

Ona ne krije razočarenje zbog činjenice da je proces traženja nestalih posljednjih godina skoro zaustavljen, a razloge vidi u utjecaju politike i u ovoj oblasti.

- Politika je duboko i u sudovima i tužilaštvima u BiH, ključnim institucijama za proces traženja nestalih. Ovo ne smije biti političko, već humano i ljudsko pitanje. Da se ovaj proces, dok smo još živi, privede kraju. Da svi damo sve od sebe, a posebno institucije, kako bi posmrtni ostaci naših najmilijih pronašli svoj smiraj – ističe Kaloper.

Smatra da se u startu nije pristupilo otkrivanju grobnica, jer niz je službi i institucija na lokalnom i višim nivoima, pa i građana, koji znaju gdje se one nalaze. Sve se svodilo na dobrovoljnost, na apele, na savjest svjedoka, a nerijetko se za takve informacije nudi i novčana nagrada.