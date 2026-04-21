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NESTALI

Porodice žrtava ne uvlačiti u političke igre

Traganje se svodilo na dobrovoljnost i apele, a nerijetko se za takve informacije nudi i novčana nagrada

Proces traženja nestalih traje i dalj. Screenshot

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

21.4.2026

Više od tri decenije od završetka rata u BiH se još traga za blizu 7.600 nestalih osoba. Šutnja je jedini odgovor na brojne apele članova porodica i udruženja žrtava rata da lokacije s posmrtnim ostacima njihovih najdražih konačno budu otkrivene. U deset općina – Zvorniku, Foči, Višegradu, Bratuncu, Vlasenici, Rogatici, te Kotor Varoši i Mostaru još se kriju informacije o lokacijama s gotovo 4.300 ubijenih.

Skoro zaustavljeno

- S prostora opštine Foča imamo još 615 nestalih osoba. Nažalost, to je veliki broj. Foča je u vrhu ljestvice po broju nestalih. Svi smo svjesni da vrijeme prolazi, da biološki sat kuca, pa sve teže dolazimo u kontakt i s porodicama ubijenih – kazala je za “Avaz” predsjednica Udruženja žrtava rata “Foča 92-95” i predsjedavajuća Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe BiH Midheta Kaloper.

Ona ne krije razočarenje zbog činjenice da je proces traženja nestalih posljednjih godina skoro zaustavljen, a razloge vidi u utjecaju politike i u ovoj oblasti. 

- Politika je duboko i u sudovima i tužilaštvima u BiH, ključnim institucijama za proces traženja nestalih. Ovo ne smije biti političko, već humano i ljudsko pitanje. Da se ovaj proces, dok smo još živi, privede kraju. Da svi damo sve od sebe, a posebno institucije, kako bi posmrtni ostaci naših najmilijih pronašli svoj smiraj – ističe Kaloper.

Smatra da se u startu nije pristupilo otkrivanju grobnica, jer niz je službi i institucija na lokalnom i višim nivoima, pa i građana, koji znaju gdje se one nalaze. Sve se svodilo na dobrovoljnost, na apele, na savjest svjedoka, a nerijetko se za takve informacije nudi i novčana nagrada.

Kaloper: Razočarenje zbog svega. Screenshot

Lažne dojave

- Opet zločincu plaćate izvršenje zločina, ali više ne vodimo računa ni o tome, samo da bismo došli do nekih od lokaliteta. Prošle godine smo bili sigurni, dobili sto posto tačnu informaciju da se na lokalitetu prema Vikoču, mjesna zajednica Godijeno kod Foče, nalazi masovna grobnica s 26 do 30 logoraša, koji su iz KPD Foča dovedeni na taj lokalitet i ubijeni - kaže Kaloper.

Prema njenim riječima, devet dana su kopali gore, ali ništa nije pronađeno, iako je informacija bila pouzdana.

- To je nešto najbolnije, možda je ta lokacija bila tačna, ali je vjerovatno sistem, kao što je mnogo puta uradio, izvršio iskopavanje i premjestio ostatke na drugu lokaciju. Takve podatke dobijamo i iz drugih opština – kaže Kaloper, te poziva sve relevantne institucije da se uključe u ovaj proces.

Prepušten sebi

U ambijentu kada političari u BiH, nakon tri decenije, živih svjedoka, brojnih sudskih presuda i zakona koji su na snazi, nastavljaju negirati zločine, uključujući i genocid, Kaloper ih poziva da porodice žrtava prestanu uvlačiti u svoje “prljave političke igre”.

- Pomozite ljudima da pronađu svoje najmilije. Govorim o cjelokupnoj politici u BiH. Nemamo mi, porodice nestalih, ni bilo koja populacija proistekla iz rata, političku podršku. Vrlo često smo prepušteni samima sebi i nakon 33-34 godine se borimo za svoja prava, dostojanstvo, da budemo jednaki građani ove države – ističe Kaloper.

# VIŠEGRAD
# FOČA
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