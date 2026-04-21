Poznati termini dženaza profesoru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Orhanu Bajraktareviću

Dženaza dugogodišnjem profesoru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu dr. Orhanu Bajraktareviću, koji je danas preselio na ahiret u 70. godini života, bit će klanjana u četvrtak, 23. aprila, u 12.00 sati u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu.

Drugi termin dženaze je poslije ikindija-namaza, u 17.00 sati, isti dan, u Špionici kod Srebrenika, rodnom mjestu profesora Bajraktarevića, gdje će biti obavljen ukop.

Profesor Bajraktarević rođen je 29. maja 1956. godine, a Gazi Husrev-begovu medresu, petogodišnji program, i Filozofski fakultet (filozofija i sociologija), završio je u Sarajevu.

Od 1986. do 1988. godine boravio je na studijskom usavršavanju na Univerzitetu u Kairu u Egiptu, a postdiplomske studije pohađao je u Sarajevu, Kairu i Zagrebu. Doktorirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2011. godine.

Glavni urednik Islamskih informativnih novina "Preporod" bio je u periodu 1991–1992, a zatim asistent, viši asistent i profesor na nastavnim predmetima Islamska filozofija i Tesavuf na tadašnjem Islamskom teološkom fakultetu, odnosno Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Učestvovao je na brojnim međunarodnim simpozijima i konferencijama. Autor je više knjiga i nekoliko desetina članaka iz filozofije, islamske filozofije, kulture, islamske teologije, kulture i civilizacije, etike i estetike, islamistike i orijentalistike.

Na Fakultetu islamskih nauka dodijeljeno mu je počasno zvanje profesora emeritusa.