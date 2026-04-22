Prije 19 godina u požaru u Dječijem domu Bjelave umrlo šest beba

Na današnji dan 2007. godine, u požaru koji je izbio u Domu za nezbrinutu djecu Bjelave u Sarajevu život je izgubilo šest beba, dok je 18-ero djece povrijeđeno. Požar koji se proširio na dvije dječije sobe, a koji je, prema nalazima vještaka, uzrokovala uključena grijalica, izbio je oko 5.30 sati. U sobama je u tom trenutku spavalo 25-ero djece rođene 2006. i 2007. godine.
Tog kobnog dana živote su izgubili najmlađi štićenici ove ustanove: Medina Bostandžija, Al'dina-Dalal Akmadžić, Amina Čustović, Džemal Šabanović, Faik Krasnići i Damir Pejanović, svi rođeni 2006. godine. Prema nalazima vještaka, smrt beba uzrokovalo je gušenje ugljenmonoksidom.
Za ovu veliku tragediju Općinski sud u Sarajevu, u novembru 2008., izrekao je prvostepenu presudu tadašnjem direktoru Dječijeg doma Bjelave Amiru Zeliću godinu zatvora, a medicinskoj sestri tog doma Suadi Čengić dvije godine i šest mjeseci zatvora. U drugostepenom postupku u Kantonalnom sudu Sarajevo oboje su oslobođeni krivice.
Rođen Imanuel Kant, rodonačelnik njemačke klasične filozofije
1724. - Rođen njemački filozof Imanuel Kant (Immanuel), profesor Univerziteta u Kenigsbergu i rodonačelnik njemačke klasične filozofije. Kantovo učenje ima tri suštinska obilježja: kopernikanski obrat, kriticizam i primat praktičnog nad teorijskim umom. U znaku prvog krenuo je od pretpostavke da se predmeti moraju upravljati prema saznanju, a ne obrnuto, odnosno da su ljudske saznajne moći nezavisne od iskustva i da je čovjek zakonodavac prirode. Pod drugim je podrazumijevao neophodnost transcendentalnog ispitivanja ljudskih moći u znaku pitanja "šta (kao čovjek) mogu da znam" i "šta (kao umno biće) treba da činim". Primat praktičnog uma izveo je iz nemogućnosti da se zakoni slobode izvedu iz nužnosti, odnosno iz zakona prirode, ili um iz čulnosti i razuma. Postavio je i hipotezu o prirodnom postanku Zemlje i nebeskih tijela - Kantova kosmogonijska hipoteza. Najpoznatija Kantova djela su: "Kritika čistog uma", "Kritika praktičnog uma", "Kritika rasudne snage" i "Opća historija prirode i teorije neba".
1766. - Francuska književnica Ana Lujza Žermen Neker (Anne Louise Germaine Necker), baronica od Stal-Holštajna, poznata kao Madam de Stal, čija je knjiga "O Njemačkoj" znatno utjecala na razvoj romantizma, rođena je na današnji dan. Njen salon u Parizu bio je jedno od najvažnijih stjecišta intelektualaca krajem 18. vijeka. Bila je protivnica francuskog cara Napoleona I, te je emigrirala iz Francuske i potom živjela u Njemačkoj, Italiji, Rusiji i Švedskoj. Ostala djela: romani "Delfina", "Korina"…
1870. – Rođen Vladimir Iljič Uljanov Lenjin, sovjetski revolucionar, državnik, pravnik, filozof i publicist, predvodnik Oktobarske revolucije 1917. u Rusiji. Lenjin je osnivač prve komunističke partije i Kominterne, utemeljitelj Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike i Sovjetskog Saveza. Mjeri li se važnost historijskih osoba dosegom, opsegom i dubinom njihovog utjecaja u oblikovanju svijeta, Lenjin je, prema mišljenju gotovo svih historičara, jedna od najvažnijih ličnosti 20. vijeka.
1876. - Austrijski ljekar Robert Baranji, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1914. Godine, rođen je na današnji dan. Rasvijetlio je funkciju vestibularnog aparata - organa koji regulira ravnotežu ljudskog tijela i tonus mišića. Doprinio je i boljem upoznavanju funkcije malog mozga i liječenju nekih oboljenja tog dijela mozga.
1887. - Rođena Milica Jakovljević Mir-Jam, srbijanska književnica i novinarka. Novinarsku karijeru započela je u beogradskim „Novostima”, a nastavila u „Nedeljnim ilustracijama”. Pod pseudonimom Mir-Jam objavila je više ljubavnih priča i romana. Jedna je od samo tri žene, među sto najznačajnijih srpskih novinara, uvrštene u monografiji o dva vijeka srpskog novinarstva (1791. – 1991.). Vrijednost njenih romana predstavlja detaljno i autentično dočaravanje života građanske klase u međuratnoj Jugoslaviji, koje joj je donijelo nadimak Džejn Ostin srpske književnosti.
1892. - Umro francuski kompozitor španskog porijekla Eduar Lalo (Edouard), koji je komponovao emotivna djela u romantičarskom maniru. Djela: opera "Kralj od Isa", "Španska simfonija" za violinu i orkestar, "Koncert za violončelo i orkestar u D-duru".
1904. - Rođen američki atomski fizičar Robert Openhajmer (Oppenheimer), koji je u Drugom svjetskom ratu rukovodio izradom prve atomske bombe. Na poziv Ministarstva rata SAD 1942. napustio je Univerzitet i do 1945. vodio laboratoriju za izradu bombe u Los Alamosu. Od 1953. bio je pod sumnjom da održava veze s komunistima i zabranjen mu je rad u atomskim programima, jer se protivio izradi hidrogenske bombe i zalagao za mirnodopsko korištenje nuklearne energije. Rehabilitiran je 1963. godine.
1916. - Američki violinist Jehudi Menjuhin, jedan od najvećih violinista 20. vijeka, rođen je na današnji dan. Počeo je da svira u petoj godini i svjetsku karijeru je napravio već kao "čudo od djeteta" - njegovu interpretaciju "Violinskog koncerta" Feliksa Mendelsona, kojom se u sedmoj godini predstavio publici na koncertu u San Francisku, muzička kritika ocijenila je kao senzacionalnu. Osnovao je 1963. "Školu Jehudija Menjuhina" za muzički nadarenu djecu.
1933. - Umro engleski inžinjer Frederik Henri Rojs (Frederick Henry Royce), koji je s Čarlsom Rolsom (Charles Rolls) 1906. osnovao automobilsku kompaniju "Rolls- Royce", čija su vozila nenadmašna po luksuzu i kvalitetu. "Rolls- Royce" proizvodi i avionske motore.
Američki glumac Džek Nikolson slavi 89. rođendan
1937. - Rođen Džek Nikolson (Jack Nicholson), američki glumac, koji je 12 puta bio nominiran za Oskara, a osvojio ga triput (dva puta za najboljeg glumca i jednom za sporednog). Izjednačen je s Volterom Brenanom (Walter Brennan) po broju glumačkih pobjeda kod glumaca (tri), te je ukupno drugi, iza Ketrin Hepbern (Katharine Hepburn) koja je osvojila četiri kipića. Nikolson je i jedan od dva glumca koji je bio nominiran za Oskara (za glavnu ili sporednu ulogu) u svakom desetljeću od šezdesetih godina proškog vijeka; drugi je Majkl Kejn (Michael Caine). Osvojio je sedam Zlatnih globusa te 2001. primio Počasnu nagradu Kennedy centra. Godine 1994., postao je najmlađi glumac kojem je Američki filmski institut dodijelio nagradu za životno djelo. Najpoznatiji je po ulogama u filmovima „Kineska četvrt“, „Let iznad kukavičijeg gnijezda“, „Isijavanje Stanleyja Kubricka“, „Bolje ne može“, „Batman“ i „Pokojni“ .