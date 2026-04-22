Prije 19 godina u požaru u Dječijem domu Bjelave umrlo šest beba

Za ovu veliku tragediju Općinski sud u Sarajevu, u novembru 2008., izrekao je prvostepenu presudu tadašnjem direktoru Dječijeg doma Bjelave Amiru Zeliću godinu zatvora, a medicinskoj sestri tog doma Suadi Čengić dvije godine i šest mjeseci zatvora. U drugostepenom postupku u Kantonalnom sudu Sarajevo oboje su oslobođeni krivice.

Na današnji dan 2007. godine, u požaru koji je izbio u Domu za nezbrinutu djecu Bjelave u Sarajevu život je izgubilo šest beba, dok je 18-ero djece povrijeđeno. Požar koji se proširio na dvije dječije sobe, a koji je, prema nalazima vještaka, uzrokovala uključena grijalica, izbio je oko 5.30 sati. U sobama je u tom trenutku spavalo 25-ero djece rođene 2006. i 2007. godine.

Rođen Imanuel Kant, rodonačelnik njemačke klasične filozofije

1724. - Rođen njemački filozof Imanuel Kant (Immanuel), profesor Univerziteta u Kenigsbergu i rodonačelnik njemačke klasične filozofije. Kantovo učenje ima tri suštinska obilježja: kopernikanski obrat, kriticizam i primat praktičnog nad teorijskim umom. U znaku prvog krenuo je od pretpostavke da se predmeti moraju upravljati prema saznanju, a ne obrnuto, odnosno da su ljudske saznajne moći nezavisne od iskustva i da je čovjek zakonodavac prirode. Pod drugim je podrazumijevao neophodnost transcendentalnog ispitivanja ljudskih moći u znaku pitanja "šta (kao čovjek) mogu da znam" i "šta (kao umno biće) treba da činim". Primat praktičnog uma izveo je iz nemogućnosti da se zakoni slobode izvedu iz nužnosti, odnosno iz zakona prirode, ili um iz čulnosti i razuma. Postavio je i hipotezu o prirodnom postanku Zemlje i nebeskih tijela - Kantova kosmogonijska hipoteza. Najpoznatija Kantova djela su: "Kritika čistog uma", "Kritika praktičnog uma", "Kritika rasudne snage" i "Opća historija prirode i teorije neba".

1766. - Francuska književnica Ana Lujza Žermen Neker (Anne Louise Germaine Necker), baronica od Stal-Holštajna, poznata kao Madam de Stal, čija je knjiga "O Njemačkoj" znatno utjecala na razvoj romantizma, rođena je na današnji dan. Njen salon u Parizu bio je jedno od najvažnijih stjecišta intelektualaca krajem 18. vijeka. Bila je protivnica francuskog cara Napoleona I, te je emigrirala iz Francuske i potom živjela u Njemačkoj, Italiji, Rusiji i Švedskoj. Ostala djela: romani "Delfina", "Korina"…

1870. – Rođen Vladimir Iljič Uljanov Lenjin, sovjetski revolucionar, državnik, pravnik, filozof i publicist, predvodnik Oktobarske revolucije 1917. u Rusiji. Lenjin je osnivač prve komunističke partije i Kominterne, utemeljitelj Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike i Sovjetskog Saveza. Mjeri li se važnost historijskih osoba dosegom, opsegom i dubinom njihovog utjecaja u oblikovanju svijeta, Lenjin je, prema mišljenju gotovo svih historičara, jedna od najvažnijih ličnosti 20. vijeka.

1876. - Austrijski ljekar Robert Baranji, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1914. Godine, rođen je na današnji dan. Rasvijetlio je funkciju vestibularnog aparata - organa koji regulira ravnotežu ljudskog tijela i tonus mišića. Doprinio je i boljem upoznavanju funkcije malog mozga i liječenju nekih oboljenja tog dijela mozga.

1887. - Rođena Milica Jakovljević Mir-Jam, srbijanska književnica i novinarka. Novinarsku karijeru započela je u beogradskim „Novostima”, a nastavila u „Nedeljnim ilustracijama”. Pod pseudonimom Mir-Jam objavila je više ljubavnih priča i romana. Jedna je od samo tri žene, među sto najznačajnijih srpskih novinara, uvrštene u monografiji o dva vijeka srpskog novinarstva (1791. – 1991.). Vrijednost njenih romana predstavlja detaljno i autentično dočaravanje života građanske klase u međuratnoj Jugoslaviji, koje joj je donijelo nadimak Džejn Ostin srpske književnosti.

1892. - Umro francuski kompozitor španskog porijekla Eduar Lalo (Edouard), koji je komponovao emotivna djela u romantičarskom maniru. Djela: opera "Kralj od Isa", "Španska simfonija" za violinu i orkestar, "Koncert za violončelo i orkestar u D-duru".

1904. - Rođen američki atomski fizičar Robert Openhajmer (Oppenheimer), koji je u Drugom svjetskom ratu rukovodio izradom prve atomske bombe. Na poziv Ministarstva rata SAD 1942. napustio je Univerzitet i do 1945. vodio laboratoriju za izradu bombe u Los Alamosu. Od 1953. bio je pod sumnjom da održava veze s komunistima i zabranjen mu je rad u atomskim programima, jer se protivio izradi hidrogenske bombe i zalagao za mirnodopsko korištenje nuklearne energije. Rehabilitiran je 1963. godine.

1916. - Američki violinist Jehudi Menjuhin, jedan od najvećih violinista 20. vijeka, rođen je na današnji dan. Počeo je da svira u petoj godini i svjetsku karijeru je napravio već kao "čudo od djeteta" - njegovu interpretaciju "Violinskog koncerta" Feliksa Mendelsona, kojom se u sedmoj godini predstavio publici na koncertu u San Francisku, muzička kritika ocijenila je kao senzacionalnu. Osnovao je 1963. "Školu Jehudija Menjuhina" za muzički nadarenu djecu.

1933. - Umro engleski inžinjer Frederik Henri Rojs (Frederick Henry Royce), koji je s Čarlsom Rolsom (Charles Rolls) 1906. osnovao automobilsku kompaniju "Rolls- Royce", čija su vozila nenadmašna po luksuzu i kvalitetu. "Rolls- Royce" proizvodi i avionske motore.