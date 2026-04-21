Vijeće ministara BiH dalo saglasnost na sporazum s Hrvatskom o Južnoj interkonekciji

Vijeće ministara Bosne Hercegovine utvrdilo je Prijedlog osnovaza vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda „Južna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske“ na pravcu Zagvozd (HR) - Posušje (BiH) - Novi Travnik/Travnik sa odvojkom za Mostar. Za potpisnika ovog sporazuma ovlaštena je predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Sporazumom se uređuju osnove suradnje i zajedničke izgradnje interkonekcije (svako sa svoje strane) na pravcu Zagvozd (Republika Hrvatska) – Posušje (Bosna i Hercegovina) – Tomislavgrad – Šuica – Kupres – Bugojno – Novi Travnik/Travnik i pravcu Posušje – Grude – Široki Brijeg – Mostar, sa odvojcima prema Livnu, Gornjem Vakufu-Uskoplju, Donjem Vakufu i Jajcu, te odvojkom za Čapljinu i dodatnim pravcem Kladanja – Tuzla u Bosni i Hercegovini i plinovoda Split – Zagvozd u Republici Hrvatskoj.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je delegaciju za pregovore u sastavu: ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ili osoba koju on ovlasti (šef delegacije); ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ili osoba koju on ovlasti (član delegacije); ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine ili osoba koju on ovlasti (član delegacije); ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine ili osoba koju on ovlasti (član delegacije); ministar okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine ili osoba koju on ovlasti (član delegacije); ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine ili osoba koju on ovlasti (član delegacije); ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine ili osoba koju on ovlasti (član delegacije).

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine zaduženo je da Prijedlog osnova dostavi Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u daljnju zakonom predviđenu proceduru, uz prijedlog da se za potpisnika sporazuma odredi predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.