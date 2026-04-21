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BANJA LUKA

Održan sastanak zvaničnika RS sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Rusije Aleksandrom Gruškom

Delegacija je obišla i Srpsko-ruski hram Preobraženja Gospodnjeg

Gruško, Karan i Dodik. ZIPAPHOTO / Borislav Zdrinja

A. O.

21.4.2026

U Banjoj Luci je održan sastanak zvaničnika bh. entiteta Republike Srpske i visoke delegacije Ruske Federacije predvođene zamjenikom ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško. Tim povodom održana je konferencija za novinare.

U delegaciji Republike Srpske bili su predsjednik RS Siniša Karan, predsjednik Vlade RS Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine RS (NSRS) Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.

U delegaciji Rusije, pored Gruška, bili s i direktor Drugog evropskog departmenta Ministarstva vanjskih poslova Јurij Pilipson i izvršni direktor Fondacije podrške hrišćanske kulture i naslijeđa Јegor Skopenko.

Delegacija je obišla i Srpsko-ruski hram Preobraženja Gospodnjeg. U Administrativnom centru Vlade RS bit će održan i forum o trenutnom geopolitičkom dešavanju u Evropi.

# BANJA LUKA
# MILORAD DODIK
# ALEKSANDAR GRUŠKO
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