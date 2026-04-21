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JASAN STAV

Dodik: RS neće dati saglasnost za uvođenje sankcija Rusiji i neće u NATO

Rusija nikada nije ohrabrila ni nas da preduzimamo unilateralne akcije suprotne tom sporazumu, rekao je Dodik

Gruško, Karan i Dodik. ZIPAPHOTO / Borislav Zdrinja

A. O.

21.4.2026

Lider SNSD-a Milorad Dodik danas je u Banjoj Luci izjavio da Republika Srpska neće dati saglasnost za uvođenje bilo kakvih sankcija Rusiji i da nema namjeru da bude član NATO, jer, kako kaže, vodi politiku vojne neutralnosti.

Dodik je nakon sastanka delegacija Republike Srpske i Rusije, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško, rekao da se sa Rusijom održava dijalog na najvišem nivou i da je RS zahvalna što je Ruska Federacija uvijek na strani Dejtonskog sporazuma.

- Stavovi Ruske Federacije nisu navijački, već principijelni, na pozicijama podrške međunarodnom pravu - istakao je Dodik.

On je naveo da Republika Srpska razumije da su napori Rusije u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini opravdani. Dodik je rekao da je na sastanku razgovarano i o pitanju imovine, ponovivši da je to pitanje riješeno Ustavom BiH.

On je istakao da je razgovor sa predstavnicima Ruske Federacije uvijek ugodan, zato što je to, kaže, uvijek razgovor, a ne nametanje.

Dodik je rekao da „Bošnjaci u BiH imaju pogrešan stav o Ruskoj Federaciji, koja brani Dejtonski sporazum kao osnov postojanja BiH“.

- Rusija je garant tog sporazuma. Rusija nikada nije ohrabrila ni nas da preduzimamo unilateralne akcije suprotne tom sporazumu - rekao je Dodik.

Podsjetimo, u delegaciji Republike Srpske bili su predsjednik RS Siniša Karan, predsjednik Vlade RS Savo Minić, predsjednik NSRS Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.

U delegaciji Rusije, pored Gruška, bili su i direktor Drugog evropskog departmenta Ministarstva vanjskih poslova Јurij Pilipson i izvršni direktor Fondacije podrške hrišćanske kulture i naslijeđa Јegor Skopenko.

# NATO
# SASTANAK
# RS
# BANJA LUKA
# MILORAD DODIK
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