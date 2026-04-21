Dodik: RS neće dati saglasnost za uvođenje sankcija Rusiji i neće u NATO

Lider SNSD-a Milorad Dodik danas je u Banjoj Luci izjavio da Republika Srpska neće dati saglasnost za uvođenje bilo kakvih sankcija Rusiji i da nema namjeru da bude član NATO, jer, kako kaže, vodi politiku vojne neutralnosti.

Dodik je nakon sastanka delegacija Republike Srpske i Rusije, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Aleksandar Gruško, rekao da se sa Rusijom održava dijalog na najvišem nivou i da je RS zahvalna što je Ruska Federacija uvijek na strani Dejtonskog sporazuma.

- Stavovi Ruske Federacije nisu navijački, već principijelni, na pozicijama podrške međunarodnom pravu - istakao je Dodik.

On je naveo da Republika Srpska razumije da su napori Rusije u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini opravdani. Dodik je rekao da je na sastanku razgovarano i o pitanju imovine, ponovivši da je to pitanje riješeno Ustavom BiH.