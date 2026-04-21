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VEZAN ZA KREVET

Sin osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića: Na samrti je, mislim da su ispunjeni uslovi za njegovo puštanje na liječenje

Očekujem da naši doktori, koji će sutra da ga posjete, procijene njegovo pravo stanje i nestrpljivo čekamo izvještaj, rekao je Darko Mladić

Ratko Mladić. AP

A. O.

21.4.2026

Zdravstveno stanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je smješten u zatvorsku bolnicu u Hagu i dalje je veoma teško.

Njegov sin Darko Mladić za RTRS je potvrdio da čekaju izvještaj domaćih ljekara koji će sutra posjetiti Ratka.

- Stanje je isto, nepromijenjeno, nije ni bolje ni gore. Očekujem da naši doktori, koji će sutra da ga posjete, procijene njegovo pravo stanje i nestrpljivo čekamo izvještaj - rekao je Darko Mladić.

Govoreći o zahtjevu Srbije za puštanje Ratka na liječenje iz humanih razloga, on je rekao da su ispunjeni svi traženi uslovi.

- Mislim da je ispunio kriterijum koji su ljetos od nas tražili, da je vrlo teško, da je na samrti i da je pitanje dana ako ga možda i prebacimo u Srbiju, ne znam da li ćemo uspjeti da ga je zaliječimo, ali bar da mu produžimo koliko-toliko život ako je to uopšte moguće - naveo je Darko Mladić.

Dodao je da njegov otac vrlo malo govori, svega nekoliko riječi šapatom.

- Nekada odgovora na moje pitanje, a nekada nešto nelogično kaže, tako da nije ni kognitivno potpuno sa nama - rekao je Darko Mladić.

Podsjetimo, ratni zločinac Ratko Mladić imao je prije deset dana moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se još više pogoršalo. On ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

Već dvije pune godine je u zatvorskoj bolnici, a posljednjih godinu i po dana je vezan za krevet.

Predsjednik Mehanizma za krivične sudove u Hagu odbijala je do sada da ga pusti na privremeno liječenje, a ljetos je u obrazloženju odbijenice navela da nije na samrti i da samo u tom slučaju može da bude pušten iz zatvorske bolnice.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić izjavio je da je tokom današnje posjete Mladiću obavijestio sve u Hagu da Srbija traži puštanje Mladića na liječenje iz humanih razloga i poručio da će komunicirati i sa UN u vezi sa ovim pitanjem.

# RATNI ZLOČINAC
# DARKO MLADIĆ
# HAG
# RATKO MLADIĆ
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