Sin osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića: Na samrti je, mislim da su ispunjeni uslovi za njegovo puštanje na liječenje

Zdravstveno stanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je smješten u zatvorsku bolnicu u Hagu i dalje je veoma teško.

Njegov sin Darko Mladić za RTRS je potvrdio da čekaju izvještaj domaćih ljekara koji će sutra posjetiti Ratka.

- Stanje je isto, nepromijenjeno, nije ni bolje ni gore. Očekujem da naši doktori, koji će sutra da ga posjete, procijene njegovo pravo stanje i nestrpljivo čekamo izvještaj - rekao je Darko Mladić.

Govoreći o zahtjevu Srbije za puštanje Ratka na liječenje iz humanih razloga, on je rekao da su ispunjeni svi traženi uslovi.

- Mislim da je ispunio kriterijum koji su ljetos od nas tražili, da je vrlo teško, da je na samrti i da je pitanje dana ako ga možda i prebacimo u Srbiju, ne znam da li ćemo uspjeti da ga je zaliječimo, ali bar da mu produžimo koliko-toliko život ako je to uopšte moguće - naveo je Darko Mladić.

Dodao je da njegov otac vrlo malo govori, svega nekoliko riječi šapatom.